Samu Haberin huumesyyte nousi otsikoihin Saksassa – ”Huumelainsäädäntö on Suomessa tiukka”

Saksalaismedia kommentoi Haberin kirjoitusta rehelliseksi.

Sunrise Avenuen laulaja Samu Haberin saama huumausainerikossyyte on noussut otsikoihin myös Saksassa, jossa Haber on aiemmin toiminut muun muassa The Voice of Germany -ohjelman tähtivalmentajana. Myös Sunrise Avenue on kerännyt maassa jättisuosion.

Suuri osa saksalaismediasta tyytyy siteeraamaan laulajan Instagramiin kirjoittamaan päivitystä ja kutsuu sitä rehelliseksi.

Pidemmälle menee lähinnä tunnettu ja Euroopan suurimpiin kuuluva sanomalehti, iltapäivälehti Bild, joka taustoittaa tapausta kertomalla Suomen huumausainelainsäädännöstä.

– Samu ei kerro mistä huumeesta oli kyse. Huumelainsäädäntö on Suomessa joka tapauksessa tiukka. Pienen kannabismäärän käyttäminen on rangaistavaa. Laissa rangaistus vaihtelee sakoista kuuteen kuukauteen vankeutta, lehti kirjoittaa.

Samalla se huomauttaa, että vakavista huumerikoksista voi saada jopa kymmenen vuoden vankeustuomion.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Haberia torstaina kommentoimaan asiaa, mutta Instagram-päivityksessään Haber kiistää syyllistyneensä huumerikokseen, mutta myöntää käyttäneensä pienen määrän huumeita jatkoilla viime kesänä.

Epäillyn rikoksen tapahtuma-aikaan heinäkuussa Turussa järjestettiin perinteikäs Ruisrock-festivaali. Haber kertoi sosiaalisessa mediassa vierailleensa festivaaleilla.

– Olin kesällä 2019 eräillä jatkoilla ja myönnän siellä käyttäneeni vähäisen määrän huumausaineita, joita minulle ilmaiseksi tarjottiin. En siis edes ostanut mitään. Olen kertonut tämän myös poliisille viime vuonna, Haber kirjoittaa.

Syyte tullaan aikanaan käsittelemään Helsingin käräjäoikeudessa.