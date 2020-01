Pulaan joutunut mies on varttunut ja erittäin kokenut sukeltaja.

Vaaraan joutunut mies sukelsi torstaina Haverin kultakaivoksessa 80 metrin syvyyteen. Se on syvin mahdollinen paikka, mihin laitteilla pääsee kyseisessä kaivoksessa sukeltamaan.

Sukeltaja joutui vaaratilanteeseen Haverin vanhalla kultakaivoksella Ylöjärvellä toistaiseksi tuntemattomasta syystä aiemmin torstaina. Ilta-Sanomien paikalla oleva toimittaja Terho Vuorinen kertoo, että helikopteri on jatkuvassa valmiustilassa kuljettamaan sukeltajan kovaa vauhtia jatkohoitoon Turkuun, jos hänellä on sukeltajantaudin oireita.

– Siellä on lähin painekammio, Vuorinen sanoo.

Päivystävä palomestari Tommi Lönnqvist on kertonut, että pelastuslaitos odottaa operaatiolle onnellista loppua.

Vaaratilanteeseen joutunut mies on Lönnqvistin mukaan varttunut ja erittäin kokenut sukeltaja. Haasteita pelastusoperaatioon toi veden hyytävä kylmyys ja pilkkopimeys. Kaivoksessa näkyvyys on osin huono veden sameuden vuoksi.

Toinen harjoitukseen osallistunut sukeltaja on noussut pintaan puoli viiden maissa. Tuolloin toisesta sukeltajasta ei ollut vielä mitään havaintoa.

Noin kello 16.40 pelastajat saivat taskulampuilla näköyhteyden kateissa olleeseen sukeltajaan. Tämä on kaivoksessa niin syvällä, ettei pelastuslaitoksen paineilmalaitteilla pääse hänen luokseen. Laitteilla pääsee vain 30 metriin.

Kokenut, varttunut sukeltaja joutui vaaratilanteeseen puolenpäivän jälkeen Haverin vanhassa kultakaivoksessa.

Alun perin sukeltamaan lähti kolme miestä ja yksi nainen. He sukelsivat kahdessa vuorossa. Kakkosvuorossa sukeltamaan lähti kaksi miestä puolenpäivän aikaan. He sukelsivat yhdessä 40 metrin syvyyteen ja toinen sukeltaja jatkoi syvemmälle. Parin oli tarkoitus viestitellä taskulampuilla, mutta sitten yhteys heidän välillään katkesi.

– Vielä ei tiedetä, oliko hän siellä liian pitkään tai tuliko hänelle joku ongelma, Vuorinen kertoo.

Pariinsa yhteyden kadottanut sukeltaja lähti nousemaan ja tapasi ensimmäisenä sukeltamaan lähteneen 30 metrin syvyydessä. Kun he pääsivät pintaan, he hälyttivät apua.

Kaivoksessa on pilkkopimeää ja vesi on hyytävän kylmää.

Tällä hetkellä pulaan joutunut sukeltaja saa kaapelin avulla lämpöä sukelluspukuunsa. Sukeltajalle on toimitettu myös lisähappea. Hän on myös viittomalla ilmaissut pelastajille, että kaikki on hyvin.

Haverin kultakaivos on suosittu sukelluskohde. Helppo sukelluspaikka se ei ole: sinne on hukkunut aiemmin neljä sukeltajaa 1980- ja 1990-luvuilla.

Otsikkoa ja juttua muokattu kello 20.03: syvemmälle sukeltaminen oli sukeltajaparin yhdessä sopima ratkaisu.