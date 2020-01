Samu Haber kiistää syyllistyneensä huumerikokseen: ”Myönnän käyttäneeni vähäisen määrän huumausaineita”

Juuri nyt

Muusikko Samu Haber kommentoi saamaansa huumerikossyytettä Instagram-tilillään julkaisemassaan päivityksessä.

Torstaina uutisoitiin, että Sunrise Avenue -yhtyeen solistia Samu Haberia syytetään huumausainerikoksesta. Käräjäoikeuden tiedoista selvisi, että Haberia vastaan nostettiin syyte huumausainerikoksesta tänään torstaina.

Epäilty huumerikos olisi käräjäoikeuden tietojen mukaan tapahtunut Turussa 6.7.–7.7.2019.

Lue lisää: Samu Haberille syyte huumausainerikoksesta

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Haberia kommentoimaan asiaa, mutta Haber kommentoi nyt asiaa Instagramissa julkaisemassaan kirjoituksessa. Tekstissä Haber kiistää syyllistyneensä huumerikokseen.

– Sain tänään tietooni, että minua epäillään huumausainerikoksesta. En ole sellaiseen syyllistynyt. Olin kesällä 2019 eräillä jatkoilla ja myönnän siellä käyttäneeni vähäisen määrän huumausaineita, joita minulle ilmaiseksi tarjottiin. En siis edes ostanut mitään. Olen kertonut tämän myös poliisille viime vuonna, Haber kirjoittaa.

Haber sanoo, ettei hänen huumerikosepäilyllään ole mitään tekemistä laajan huumerikosvyyhdin kanssa, johon liittyen niin ikään nostettiin syytteet torstaina.

– Huumeiden käyttö on rike ja se on väärin. Siitä kuuluukin saada sakkorangaistus. Oikeudessa nyt käsiteltävän suuremman vyyhdin kanssa, johon nimeni on liitetty, minulla ei ole mitään tekemistä.

Haber esittää kirjoituksessaan myös anteeksipyynnön sekä läheisilleen, faneilleen että kollegoilleen.

– Olen ollut todella typerä ja huumeiden käyttöä ei voi mitenkään puolustella. Otan tästä opikseni. Pyydän anteeksi käytöstäni läheisiltäni, bändiltä ja yhteistyökumppaneiltani sekä kaikilta, jotka mahdollisesti pitävät minua jonkinlaisena esikuvanaan.

– Asiaa tullaan puimaan oikeudessa kevään aikana, joten en tule kommentoimaan asiaa tässä vaiheessa tämän enempää, kirjoitus päättyy.