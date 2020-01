Varakkaan arabiseurueen pilkkireissu Lapissa katkesi kuin seinään – turisteilta tulee välillä pyyntöjä, jotka eivät hevin unohdu

Suomen Lappiin virtaa varakkaita turisteja eri puolilta maapalloa. Heillä on välillä yllättäviä toiveita.

Kun Lappiin saapuu varakkaita kansainvälisiä turisteja, heillä on yleensä lomalleen muutama odotus ylitse muiden: luonnonrauha, turvallisuus ja puhdas ympäristö.

Lisäksi he yleensä toivovat talvisia elämyksiä huskyineen, poroineen ja revontulineen – mieluusti privaatisti vain omalle seurueelle järjestettynä.

Toisinaan raharikkailla on kuitenkin suurempia toiveita kuin mitä etevinkään matkanjärjestäjä pystyy tarjoamaan isollakaan summalla. Lapin matkailuväki tuntee hyvin nämäkin tapaukset.

– Erään asiakkaan agentti kävi syyskuussa katsomassa paikat etukäteen. Kun hän kuuli yhden järven äärellä, että järvi ei välttämättä ole vielä jäässä silloin, kun asiakkaat tulevat, hän kysyi, että eikö sitä järveä voisi siinä tapauksessa jäädyttää, nauraa kansainvälisten matkailijoiden kanssa jo kolmattakymmenettä vuotta työskentelevä Ilkka Länkinen.

Länkinen on rovaniemeläisten Lapland Luxuryn ja Arctic Tree House Hotelin toimitusjohtaja. Hän pyörittää perheyrityksiä yhdessä vaimonsa Katja Ikäheimo-Länkisen kanssa.

Järvien jäädyttämiseen Länkinen ei ole ryhtynyt, mutta monta muuta erikoista toivetta on tullut vuosikymmenten varrella toteutettua.

Suuri osa Lappiin saapuvista kansainvälisistä vip-asiakkaista on hyvin onnellisia jo pelkästään siitä, että heitä ei välttämättä Suomessa tunnisteta – rauhaa kun ei muualla maailmassa aina saa rahallakaan.

– Meillä on käynyt yksityiskoneella tulleita asiakkaita, jotka ovat olleet onnellisia, kun ovat saaneet nälkäänsä Kotipizzan pizzaa, Länkinen kertoo.

Hänen mukaansa hyvä ruoka on hyvin tärkeä osa varakkaiden lomakokemusta. Usein varakkaiden ruuista huolehtii yksityiskokki, joka suunnittelee menun asiakkaiden toiveiden ja mahdollisten rajoitusten mukaan.

Lapin vierailulla tutustutaan tavallisesti myös luontoon ja talvisiin elämyksiin. Tyypillisesti safareita ja muita elämyksiä järjestetään asiakkaille privaatisti ja yksilöllisten toiveiden mukaan.

– Kaiken ei kuitenkaan aina tarvitse olla erityistä, suurta tai kallista. Meillä on esimerkiksi noin 200 pulkkaa asiakkaiden käytettävissä, ja joka vuosi ne kuluvat ihan kierrätyskuntoon. Moni näkee täällä lunta ensimmäisen kerran elämässään. Lasten lisäksi aikuisetkin laskevat pulkkamäkeä riemusta kiljuen, Länkinen kertoo.

Myös Levin iglujen toimitusjohtaja Kristiina Kylmälahti tuntee varakkaiden turistien toiveet.

– Tyypillisimpiä, usein toistuvia toiveita ovat yksityiset huskyajelut, porosafarit ja porofarmilla käynnit. Isoin juttu ulkomaalaisille on kuitenkin revontulien näkeminen. Jos nämä kolme teemaa saa mahtumaan vierailuun, silloin vieraat ovat aika tyytyväisiä matkaansa, Kylmälahti näkee.

Kovin eriskummallisia pyyntöjä vierailta ei ole Kylmälahdelle toistaiseksi tullut. Toisinaan joku saattaa tiedustella, olisiko mahdollista kokeilla porosprinttiä, jossa ohjastaja kulkee suksilla kilpaporon perässä.

Levin iglut on profiloitunut romanttisena lomapaikkana. Se tarkoittaa, että henkilökunta saa tuon tuosta avustaa rakastuneita järjestämään mielitietylleen ikimuistoiset puitteet kosintaa varten. Myös häämatkalaisia on paljon.

Luonto ja eläimet tekevät vaikutuksen vaativimpiinkin asiakkaisiin.

– Kun vieraat pääsevät husky-valjakolla illalliselle lumiseen metsään tulien keskelle, se jää mieleen, eikä vaadi yletöntä järjestelemistä.

Raharikkaat ovat tuttuja vieraita myös Ylläksen Lainioon lumesta ja jäästä nousseessa Lapland Hotels Snow Villagessa.

– Aina silloin tällöin tulee kyselyitä, että voiko meille laskeutua omalla helikopterilla, kertoo Snow Villagen tuotantopäällikkö Janne Pasma.

Snow Villagen lumihotellin lumisissa sviiteissä puitteet ovat huomattavan viileät. Vaikka keho pysyy lämpimänä porontaljoilla ja talvimakuupussissa, lumisen sviitin sisälämpötila saattaa olla miinus viisi astetta.

Pasma on pannut merkille, että ison rahan ulkomaalaisvieraat haluavat säännönmukaisesti viettää ainakin yhden yön lasi-iglussa.

– Sen jälkeen saatetaan tulla meille hakemaan vielä arktisempaa yöpymiskokemusta. Moni käy ensin tutustumassa tiloihin, ja saattaa sitten varata yhden yön loman loppupuolelle.

Toisinaan Snow Villageen tupsahtaa lyhyen varoitusajan vieraita, jotka ovat netistä huomanneet, että neljällä sadalla eurolla saisi viettää tällä viikolla yön Suomen Lapissa. He varaavat huoneen siltä istumalta ja lentävät paikalle.

– Siinä vaiheessa saattaa tulla yllätyksenä, että kyseessä onkin lumihuone, jossa ei ole lämmitystä eikä kylpyhuonetta, Pasma kertoo.

Moni turisti hakee vierailultaan nimenomaan kuvankaunista Lappia revontulineen, tykkylumineen, pakkasineen ja kirkkaine tähtitaivaineen.

– Valitettavasti todellinen sää ei ihan aina vastaa mielikuvaa ja se saattaa harmittaa. Nytkin on plus yksi aste ja sataa loskaa, Pasma huomauttaa.

Alla kerrotut tapaukset ovat tilanteita, joihin Lapin matkailun ammattilaiset ovat työssään törmänneet.

Kihlasormus lumipallon sisälle

Aasialainen mies halusi kosia tyttöystäväänsä romanttisesti Lapissa ja oli päättänyt piilottaa kihlasormuksen lumipalloon. Henkilökuntamme kertoi miehelle, että lumipalloja voi tehdä vain suojasäällä. Sillä hetkellä ei suojasäästä ollut tietoakaan.

Henkilökunta onnistui kuitenkin auttamaan tulevaa sulhasta kihlajaislumipallon jäädyttämisessä. Tarina ei kerro, kuinka kosinta lumipalloon piilotetun sormuksen kanssa sujui, mutta seuraavana päivänä pari näytti hyvin onnelliselta.

Pyyntöjä romanttisten tilanteiden järjestämiseen tulee muutenkin paljon. Meiltä pyydetään usein esimerkiksi sydämen muotoon hankeen asetettuja kynttilöitä ja ruusun terälehtiä. Moni haluaa myös valokuvaajan paikalle ikuistamaan uniikit hetket. Kuviin saatetaan käyttää paljonkin aikaa.

Kaksi laskua – ei huolta

Yksityiskoneella liikkunut perhe ei ollut lomaansa varatessaan varma, haluavatko he tehdä toivomansa jouluaktiviteetit Rovaniemellä vai Saariselällä. Sovimme, että varaamme heille ohjelman molemmista paikoista ja asiakkaat voivat sitten lyhyemmällä varoitusajalla päättää, kummassako paikassa he haluavat elämyksiä kokea. Laskuja tuli luonnollisesti kaksi. Tämä ei asiakkaita haitannut. Varakkaat asiakkaat kyllä tietävät, että jos suunnitelmia muuttaa viime hetkellä, aiemmin tilatuista palveluista pitää kuitenkin maksaa.

Pilkkireissu katkesi kuin seinään

Olimme ison arabiseurueen kanssa pilkillä. Jo ennen kuin saimme kaikille hienon seurueen jäsenille madot koukkuun, kävi ilmi, että meidän piti ehdottomasti palata sillä sekunnilla takaisin hotellille, jotta vieraat ehtivät rukoilemaan Mekkaan päin oikeaan aikaan. Ei siinä mitään, pilkkiseurue ehti rukoilemaan ja maksoi kesken jääneen aktiviteettinsa kokonaisuudessaan.

Poro ei ollut tarpeeksi nätti

Pettymyksiä tulee, jos odotukset ovat tavattoman korkealla. Eräs varakas asiakas oli nähnyt elokuvan, jossa koiravaljakkoa vetivät kauniit valkoiset samojedit. Hän yllättyi kovasti nähdessään valjakon edessä moniväriset huskyt. Samoin poroista on tullut joskus viestiä, että niiden pitäisi olla valkoisia, sillä muuten ne ovat rumia.

Tilataan varuiksi kaikki ruuat

Osa vieraista ei osaa päättää etukäteen, mitä haluaisi syödä tiettynä päivänä. He saattavat siksi valita kaikki tarjolla olevat vaihtoehdot. Eräskin seurue, jossa oli kaksi asiakasta ja turvamies, tilasi etukäteen yhdeksän annosta lounasta ja söi niistä kolme. Palvelun tuottajan oli vaikea käsittää, miten ruoka-annoksia ostetaan kolme kertaa enemmän kuin syödään.

”No fish, no egg, no meat, no plant”

Meille tuli intialaisten asiakkaiden varaus, jonka ruokatietoihin oli kirjoitettu, että ”no fish, no egg, no meat, no plant”. Soitin matkatoimistoon, että mitä nämä ihmiset oikein syövät, kun meiltä loppuu tarjottava, jos he eivät saa syödä kalaa, munia, lihaa tai kasviksia. Sanoivat, että ei huolta, asiakkaat syövät kyllä ihan kaikkea mitä tarjolla on, ilmoitettu ruokarajoitus oli vain heidän uskontonsa asettama rajoitus. Ja niin siinä sitten kävikin.

Käsintehdyt kengät kokivat kovia

Eräällä asiakkaalla oli jalassa italialaiset, käsintehdyt kengät. Hän meni ne jalassaan poroaitaukseen eläimiä katsomaan. Aitauksessa oli sitä maatuvampaa jätettä ja sanotaanko näin, että siinä jätteen seassa kävellessä eivät kengät ainakaan parantuneet. Henkilökunta hinkkasi kengät yön aikana parempaan kuntoon.

Kahvia vain pyytämättä

Asiakkaat eivät uskontonsa vuoksi saaneet tiettynä päivänä viikosta tilata kahvia, mutta he saivat ottaa sitä vastaan, kun joku tarjosi. Kun tämä päivä oli tulossa, kyseiset asiakkaat toivoivat henkilökunnalta jo edellisenä päivänä, että nämä toisivat kahvia tarjolle pyytämättä useamman kerran seuraavana päivänä niin, että sitä ei tarvitse erikseen pyytää.

Ei omatoimisesti sähköovesta

Kerran meillä oli vieraita, jotka eivät uskontonsa vuoksi saaneet koskea sähkölaitteisiin tiettynä päivänä viikossa. Meillä on sähköovi, jota vieraat eivät voineet käyneet itse. He odottivat kiltisti, että milloin joku toinen kulki ovesta ja menivät sitten samalla avauksella.

Muutaman tunnin palaveri keittiömestarin kanssa

Asiakkaille tilataan halal-lihaa, kunhan he vain ilmoittavat toiveestaan etukäteen. Aina tietoa ei tule. Erään perheen uskonnot ja ruoka-allergiat selvisivät vasta heidän saapuessaan. Siinä piti keittiömestarin pitää muutaman tunnin palaveri heidän kanssaan, että saivat mietittyä ruuat perheen neljän päivän vierailun ajaksi.

Ranuan eläinpuistoon vain omalla porukalla

Eräs asiakas seurueineen halusi mennä Ranuan eläinpuistoon niin, että puistossa ei olisi ketään muita vierailun hetkellä. Soitimme eläinpuistoon ja kysyimme, kuinka monta lippua he yleensä myyvät siihen aikaan. Ajatuksena oli, että voisimme saada kaikki liput ostamalla asiakkaille yksityisen kierroksen. Kuultuaan, että lippuja myydään yleensä 2000, asiakas ei halunnut ostaa niitä kaikkia. Saimme kuitenkin eläinpuiston kanssa sovittua käynnin sulkemisajan jälkeen, jolloin muita kävijöitä ei ollut paikalla.

Lumipeite järkytti

Moni asiakas tulee lämpimästä maasta ja heille tämä lumen kanssa touhuaminen ja selviytyminen ovat ihan uusi asia. Eräät australialaisasiakkaat olivat kauhuissaan, kun yön aikana oli tullut 50 senttiä lunta. He kysyivät, että tuleeko sitä joka päivä. Myös se on positiivisen ikiaikaisen hämmästyksen aihe, että suomalainen yhteiskunta ei hyydy, vaikka tulisi lunta ja olisi pakkasta – täällä mennään kouluun ja töihin joka tapauksessa.

Ei sittenkään lumihotelliin

Kerran lumihotelliin sattui vieraaksi kerralla useampia espanjalaisia perheitä. He kuuntelivat yöpymisohjeistuksen, mutta sen jälkeen ei kuitenkaan mennyt kuin hetki, kun vieraat olivat jo matkalla lähimpään ”tavalliseen” hotelliin. Ajatus lumen sisällä nukkumisesta oli ilmeisesti mukavampi kuin itse nukkuminen.

Revontulien alla tehdään poikia

Eräs japanilaisopas kertoi, että japanilaiset uskovat, että jos lapsi saa alkunsa revontulien alla, siitä tulee poika. Moni japanilainen vieras haluaakin ilmoituksen siitä, jos revontulia on näkyvissä.