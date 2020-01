Sukeltaja ei noussut Haverin kaivoksesta – näköyhteys saatu, mutta pelastuslaitoksen laitteilla ei pääse niin syvälle

Vedellä täyttynyt Haverin kaivos Ylöjärvellä on suosittu sukelluskohde.

Sukeltaja ei noussut kaivoksesta sovitusti harjoituksen jälkeen.

Näköyhteys sukeltajaan on saatu. Lisähappea on toimitettu sukeltajalle.

Sukeltaja on vaaratilanteessa Haverin vanhalla kultakaivoksella Ylöjärvellä. Hätäkeskus sai ilmoituksen, kun tekniikkasukellusta harjoitelleeseen sukeltajaan ei saatu yhteyttä.

Toinen harjoitukseen osallistunut sukeltaja on noussut pintaan puoli viiden maissa. Tuolloin toisesta sukeltajasta ei ollut vielä mitään havaintoa.

Noin kello 16.40 pelastajat saivat taskulampuilla näköyhteyden kateissa olleeseen sukeltajaan. Tämä on kaivoksessa niin syvällä, ettei pelastuslaitoksen paineilmalaitteilla pääse hänen luokseen. Laitteilla pääsee vain 30 metriin.

Paikalle on tulossa apuun ainakin yksi tekniikkasukeltaja. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Ville Naskali sanoi IS:lle aiemin iltapäivällä, että sukeltajalla riittää happea yli kello 18 saakka. Ennen kuutta illalla Naskali kertoi IS:lle, että sukeltajalle on saatu toimitettua lisähappea.

Naskalin mukaan sukeltaja saadaan ylös todennäköisesti noin kello 20 aikaan. Palomestarin mukaan tällä hetkellä suurin riski sukeltajalle on kylmyys.

– Sukeltaja on tällä hetkellä noin viidentoista metrin syvyydessä, ja tekee turvapysähdyksiä. Ilmeisesti kylmyys on nyt enää riskinä. Ilma riittää, jos vaan pystyy siellä muuten olemaan. Luulisin kyllä, että kylmyyteen on varauduttu.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen asiasta kello 15.19. Harjoitus alkoi puolenpäivän aikaan.

