Mies tuomittiin lähes 40 lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta yli 4 vuoden vankeuteen

Uhrit olivat 8–15-vuotiaita lapsia.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 29-vuotiaan Kemal Altuntasin 4 vuoden ja 3 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Käräjäoikeus katsoi Altuntasin syyllistyneen 36 lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritykseen.

Rikokset tapahtuivat vuosina 2017–2019.

Uhrit olivat 8–15-vuotiaita lapsia. Oikeuden mukaan lapset ovat olleet kehitystasoltaan ja herkkyydeltään hyvin erilaisia. Muutama lapsista on selvityksen mukaan oirehtinut hyvinkin vaikeasti, kun taas osalla lapsista ei ollut minkäänlaisia oireita.

Mies otti lapsiin yhteyttä sosiaalisessa mediassa ja aloitti heidän kanssaan seksuaalissävytteiset keskustelut. Keskusteluissa mies pyysi lapsilta alastomuutta sisältävää materiaalia ja lähetti vastaavaa aineistoa heille.

– Altuntasin ja asianomistajien välisistä keskusteluista (...) ilmenee hänen ainoana tavoitteenaan olleen saada asianomistajat lähettämään hänelle alastonkuvia- ja videoita. Tähän tavoitteeseen päästäkseen Altuntas on toiminut määrätietoisesti muun muassa kehumalla lasten ulkonäköä sekä käyttämällä asianomistajista hellittelynimiä ja tehostanut viestejä käyttämällä yleisesti erityisesti nuorten suosiossa olevia emojeita, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus kirjoittaa.

Sen mukaan kyseessä ei ole ollut toisilleen läheisistä ihmisistä. Altuntas ei tavannut lapsia fyysisesti.

– Asianomistajia on tässä tekokokonaisuudessa ollut poikkeuksellisen suuri määrä ja Altuntasin toiminta on kestänyt noin kahden vuoden ajan, ja se on päättynyt vasta, kun poliisi on ottanut hänet kiinni, oikeus kirjoittaa.

Mies pysyy edelleen vangittuna. Oikeuden torstaina antama tuomio ei ole lainvoimainen.