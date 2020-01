Helsinkiläinen Saara, 35, nähtiin viimeisen kerran syyskuussa – poliisi tutkii katoamista henkirikoksena, keski-ikäinen mies vangittu epäiltynä

Poliisin mukaan nainen katosi viime syksynä.

Poliisi etsii vuonna 1984 syntynyttä helsinkiläistä Saara Arvaa, joka on kadonnut Vesannolla elo-syyskuun vaihteessa syksyllä 2019. Viimeiset tiedossa olevat havainnot hänestä on Vesannon Horonkylältä 1.9.2019 noin klo 18.00 - 20.00.

Saara Arva on 35-vuotias, 165 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan hoikka, hänellä on tummat hiukset. Tämän hetken tiedon mukaan Arvalla on ollut katoamisaikaan yllään harmaa huppari ja mustat housut sekä mahdollisesti musta pipo. Arvan tiedetään liikkuneen viime kesän ja syksyn aikana mustalla Audi -merkkisellä henkilöautolla.

Poliisi on kiinnostunut kaikista Saaraa Arvaa ja hänen käytössään ollutta autoa koskevista havainnoista elo - syyskuun 2019 vaihteen ajalta.

Kaikki Arvaan liittyvät havainnot ja mahdolliset olinpaikkatiedot tulee ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.

Poliisi tutkii tapausta henkirikoksena ja tapaukseen liittyen rikoksesta epäiltynä on vangittuna eteläsuomalainen keski-ikäinen mies.