Fitnessmalli Sofia Belórf joutuu syytettyjen penkille avopuolisonsa Niko Ranta-ahon kanssa.

Fitnessmalli Sofia Belórf joutuu syytteeseen suuressa huumevyyhdissä, jossa hänen avopuolisonsa Niko Ranta-aho on yksi pääepäillyistä. Belórf on yksi yli 50:stä torstaina syytteen saaneesta henkilöstä jättimäisessä huumeiden, dopingin ja lääkeaineiden salakuljetus- ja levityskokonaisuudessa.

Syyttäjien mukaan valtaosa syytteistä koskee törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä dopingrikoksia ja törkeää rahanpesua. Helsingin käräjäoikeus tai syyttäjät eivät ole toistaiseksi kertoneet, mistä rikoksesta tai rikoksista Belórfia syytetään.

– Tässä vaiheessa en sitä vielä kommentoi, koska henkilöt eivät ole itsekään vielä saaneet tietoa, erikoissyyttäjä Heli Vesaaja sanoi torstaina iltapäivällä.

Belórfin rikosnimike voi olla lievempi kuin vyyhdin päärikosnimikkeet. Hän oli heinäkuussa 2019 viikon verran vangittuna epäiltynä tuottamuksellisesta rahanpesusta.

Nimikkeessä on kyse rahanpesurikosten lievimmästä muodosta. Tuottamuksellisesta rahanpesusta voidaan tuomita sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

IS ei ole tavoittanut Belórfin asianajajaa Paul Perovuota syytteen nostamisen jälkeen.

Heinäkuussa vangitsemisensa yhteydessä Belórf kiisti syyllistyneensä rikokseen.

– Hän on asunut tämän miehen kanssa yhdessä ja mies on maksanut perheen kaikki kustannukset ja elatuksen, kun Sofia ei ole ollut töissä. Hän on saanut elatuksen tältä avopuolisoltaan ja piste, loppu. Hän ei ole tiennyt, että se olisi mistään rikollisesta lähteestä. Ja tämä mies on lisäksi hyvin varakkaasta suvusta, joten miksi hän olisi olettanut, että rahat tulisivat jostain rikoksesta, Perovuo sanoi tuolloin (IS 19.7.2019).