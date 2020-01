Janne ”Nacci” Tranbergia ja Niko Ranta-ahoa vastaan nostettu syytteet laajassa huumejutussa – syytteet 53:lle henkilölle

Syyttäjä nosti tänään torstaina syytteitä jättimäisessä huumerikosvyyhdissä.

Tapaus on ollut kesästä lähtien säännöllisesti uutisotsikoissa, sillä kyseessä on poikkeuksellisen laaja rikoskokonaisuus, ja epäiltyinä on ollut useampia tavalla tai toisella tunnettuja henkilöitä.

Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan syytteen tapauksessa saa kaikkiaan 53 henkilöä, joista 15 on tällä hetkellä vangittuna.

– Syytteet koskevat pääasiassa törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä dopingrikoksia ja törkeää rahanpesua, tiedotteessa kerrotaan.

Helsingin käräjäoikeudesta kerrottiin, että ainakin Cannonballin ex-johtaja Janne ”Nacci” Tranbergiä ja Niko Ranta-ahoa vastaan on torstaina nostettu syytteitä laajassa huumejutussa. STT:n mukaan kaksikon epäiltäisiin johtaneen huumeorganisaatiota Espanjasta käsin, mutta tietoa ei ole vahvistettu.

Tranberg ja Ranta-aho ovat olleet vangittuina törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä dopingrikoksesta epäiltyinä.

Poliisi kertoi joulukuussa, että huume- ja dopingrikoskokonaisuudessa Suomeen epäillään salakuljetetun muun muassa yli 200 kiloa amfetamiinia, 15 kiloa kokaiinia, yli 30 kiloa MDMA:ta, 60 kiloa hasista, yli 100 000 ekstaasitablettia ja yli 20 000 LSD-lappua, kaksi kiloa kristallia sekä noin kaksi miljoonaa huumausaineeksi luokiteltua lääkepilleriä.

Poliisin mukaan arvioitu rikoshyöty koko laajassa rikoskokonaisuudessa on noin 4 miljoonaa euroa.

Pääepäiltyinä on kaksi suomalaista miestä, joiden epäillään johtaneen toimintaa Espanjasta käsin. Poliisi ei ole aiemmin suoraan nimennyt pääepäiltyjä. Poliisin epäilyksien mukaan huumeet salakuljetettiin Suomeen pääosin Alankomaista useassa erässä, esimerkiksi rekkojen lähetyksiin piilotettuina.

Esitutkinnan mukaan pääepäillyillä oli käskyvallassaan 4–5 henkilön ”ydinryhmiä”, joiden poliisi epäilee hoitaneen aineiden maahantuontia sekä niiden varastointia ja levitystä pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Esitutkinnan perusteella osa epäillyistä on ottanut lähetykset vastaan ja kätkenyt huumeet maastokätköihin Etelä-Suomessa. Dopingaineita lähetettiin Suomeen pääosin rahtilähetyksinä.

Poliisin mukaan toiminta on ollut suunnitelmallista, ja organisaatio on hallinnut useita salatun verkon kauppapaikoilla toimineita myyjäprofiileja, joiden kautta on myyty erittäin suuria määriä huumausaineita ja lääkkeitä.

Esitutkinnan aikana on tehty tiivistä yhteystyötä Eurojustin ja Espanjan syyttäjäviranomaisten kanssa.

Oikeuskäsittelyt tapauksessa alkavat Helsingin käräjäoikeudessa tammikuun lopussa.