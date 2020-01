Juutalaisten maailmankongressi vaatii anteeksipyyntöä kansanedustaja Anna Kontulalta

Kontula otettiin kiinni maanantaina Israelissa kansainvälisen aktivistiryhmän kanssa.

Juutalaisten maailmankongressi kritisoi kansanedustaja Anna Kontulan (vas) pyrkimystä tunkeutua Gazaan ja järjestää siellä protesti.

Kongressi moittii Kontulaa siitä, että tämä on kritisoinut vain Israelia Gazan saarrosta, ottamatta huomioon Egyptin roolia Gazassa. Kongressin mukaan kaksoisstandardit Israelia vastaan ovat antisemitismin ilmaisu. Kongressi vaatii Kontulalta anteeksipyyntöä.

Juutalaisten maailmankongressi on kansainvälinen järjestö, joka ajaa juutalaisten yhteisöjen ja järjestöjen asioita.

Myös Helsingin juutalainen seurakunta on kritisoinut Facebook-kirjoituksessaan Kontulan toimia.

– Kritisoimalla ainoastaan Israelin saartoa Gazasta, ja olemalla kohdistamatta mitään kritiikkiä tai toimenpiteitä Egyptin vastaavaan saartoon, on kyseinen kansanedustaja International Holocaust Remembrance Associationin (IHRA) määritelmän mukaan melko todennäköisesti syyllistynyt antisemitismiin, seurakunta kirjoittaa.

Seurakunnan mukaan myös Euroopan parlamentti on hyväksynyt tämän määritelmän.

Israel ja Egypti ovat saartaneet Gazaa vuodesta 2007. Israelin mukaan saarto on tarkoitettu estämään lännessä terroristijärjestönä pidetyn Hamasin toimintaa. Saarron myötä esimerkiksi Gazaan vietävien aseiden ja elintarvikkeiden määrää kontrolloidaan.

YK:n mukaan Gazan saarto on "räikeä kansainvälisen oikeuden loukkaus". Sen on katsottu rankaisevan ennen kaikkea alueen siviilejä.

YK:n mukaan noin miljoona ihmistä alueella tarvitsee saarron vuoksi välitöntä ruoka-apua selvitäkseen. Maailmanpankin mukaan saarto on taas ajanut Gazan talouden erittäin huonoon tilaan.

Kontula puolusti toimiaan asian tärkeydellä

Israelin poliisi otti Kontulan kiinni maanantaina kansainvälisen aktivistiryhmän kanssa. Hänet vapautettiin 10 tunnin jälkeen.

Kontula kertoi aiemmin STT:lle, että hän halusi protestillaan kiinnittää huomiota Gazan vaikeaan tilanteeseen.

– Olin matkalla demonstraatioon, jossa tarkoituksena oli tunkeutua Gazaan protestoidakseni siellä humanitaarisen kriisin aiheuttanutta saartoa vastaan, Kontula kertoi STT:lle tiistaina. Hän sanoi halunneensa myös protestoida Suomen asekauppaa Israelin kanssa.

Epätavallisia keinoja Kontula puolusti asian tärkeydellä.

– On asioita, joissa maailman huomio on niin paljon muualla, että tavanomaiset, poliitikonkaan käytössä olevat keinot eivät riitä niiden agendalle nostamiseen ja joissa kysymys on niin tärkeästä asiasta, että huomion vaatiminen on perusteltua.