Lauha sää jatkuu etelässä päivästä toiseen

Juuri nyt

Pilvisyys on tänään runsasta. Länsirannikolla ja Pohjois-Lapissa on selkeämpää.

Etelärannikolla sataa paikoin vettä. Päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yli itään liikkuu vähäisiä lumisateita. Illalla Lappiin työntyy lännestä lumisadealue.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 0 – 5 astetta, Oulun korkeudella on pakkasta 0 – 3 astetta, Lapissa on pakkasta enimmäkseen 7 – 15 astetta ja Pohjois-Lapin selkeällä alueella on pakkasta noin 20 astetta.

Perjantaina pilvisyys lisääntyy selkeämmän aamun jälkeen.

Päivällä on vielä enimmäkseen poutaa. Iltaa kohti maan keskivaiheilla sataa vettä, sadealueen pohjoisreunalla Pohjois-Pohjanmaalla lunta. Lapissa on enimmäkseen poutaa.

Päivälämpötila on lounaan noin 5 asteesta maan keskiosan nollan tienoille. Pohjois-Suomen eteläosassa on heikkoa pakkasta. Pohjois-Lapin selkeällä alueella pakkasta on 15 - 20 astetta.

Lauantaina maan etelä- ja keskiosan lauhassa lounaistuulisessa säässä esiintyy tihkusateita, illalla vesisateet runsastuvat.

Pohjois-Pohjanmaalla sataa vettä ja lunta, lumisateita yltää myös Lappiin.

Lämpötilan nollaraja on eteläisimmässä Lapissa, lounaassa on päivällä noin 5 astetta, Pohjois-Lapissa on pakkasta 10 - 20 astetta.