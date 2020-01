Onko tässä suomettumisen huippu? 500 suomalaista isoa nimeä vastusti tärkeää sopimusta lännen kanssa – katso koko lista

Kauppasopimus EEC:n kanssa jakoi 1970-luvulla suomalaista eliittiä vuohiin ja lampaisiin neuvostosuhteissa.

Suomi neuvotteli 1970-luvun alussa vapaakauppasopimuksesta läntisen talousyhteisön EEC:n kanssa. Suomen vientiteollisuudelle kauppasopimus länteen ja tullimuurien vähittäinen purku oli elintärkeä. Silti noin 500 kulttuurin ja politiikan vaikuttajaa vetosi Helsingin Sanomien koko sivun ilmoituksessa 19.9.1973 presidenttiin, hallitukseen ja eduskuntaan, jotta kauppasopimusta ei tehtäisi.

Allekirjoittajat vaativat kaupan tiivistämistä Neuvostoliiton ja sosialististen maiden kauppajärjestön SEV:in kanssa – YYA-sopimuksen hengessä. Nimilista jakoi suomalaista eliittiä: jos nimeä ei ollut vetoomuksessa, sai helposti neuvostovastaisen leiman.

Presidentti Urho Kekkonen joutui tasapainoilemaan kauppasopimuksen ja Neuvostoliiton suhteiden välillä. Kekkosen linja oli saada kauppasuhteet kuntoon sekä itään että länteen. Neuvostoliitolle EEC oli mörkö, ja kauppasopimus tarkoittaisi Suomen luisumista lännen leiriin.

Kun ilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa, Kekkosella oli jo takataskussaan Neuvostoliiton johdon lupaus, että sopimus voidaan solmia.

Kun asia piti olla selvä, Kekkonen sai vieraan lokakuun alussa.

Suurlähettiläs Vladimir Stepanov tuli kertomaan Neuvostoliiton näkemyksen, joka oli taas muuttunut. Stepanov syytti jyrkin sanoin Suomea sopimuksen solmimisesta. Lähettiläs muistutti, että EEC on poliittinen ja sotilaallinen liitto, josta tulee vuosien mittaan yhä selvemmin Neuvostoliiton vastainen liittouma.

– Kuinka Suomi, joka on solminut YYA-sopimuksen Nl:n kanssa, voi tehdä sopimuksen EEC:n kanssa, joka on poliittinen ja sotilaallinen yhtymä. Se on vastoin YYA-sopimusta, Stepanov pauhasi Kekkoselle Urho Kekkosen päiväkirjojen mukaan (Otava).

– Ei voi kiistää, etteikö Neuvostoliitto pyrkinyt koko vuoden 1972 estämään Suomea tekemästä sopimusta. Kekkonen oli moraalisesti sitoutunut saamaan sopimuksen aikaan. Neuvostoliiton uhittelevan jyrkkä vastustus oli hänelle tuskallinen yllätys, muisteli Sdp:n moninkertainen ministeri Jermu Laine Helsingin Sanomissa (19.5.1993).

Suomi allekirjoitti vapaakauppasopimuksen lokakuussa, ja eduskunta hyväksyi sen marraskuussa. Neuvostoliittokin rauhoittui kun se sai lupauksen, ettei sopimus vaikuta Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin – ja jos näin kävisi, Suomi irtisanoisi sen.

Sopimus astui voimaan 1974 vuoden alusta. Sopimuksen mukaan useimpien teollisuustuotteiden tullit poistuivat 1. heinäkuuta 1977 kokonaan Suomen ja EEC-maiden välisestä kaupasta.

EEC:n hylkäämistä ajoivat 500 nimen joukossa mm. Sdp:n kansanedustajat Erkki Liikanen ja Erkki Tuomioja sekä SAK:n lakimiehenä tuolloin työskennellyt Tarja Halonen (sd), tasavallan tuleva presidentti.

IS tavoitti Erkki Tuomiojan muistelemaan aikoja, jolloin Suomi otti EEC:n kauppasopimuksen myötä ensimmäisiä askeliaan kohti länsimaistumista. Vuonna 1970 ensimmäisen kerran eduskuntaan valittu Tuomioja käsitteli aihetta myös vuonna 1993 ilmestyneessä kirjassaan Kukkaisvallasta Kekkosvaltaan.

– Olin silloin väärässä EEC-kauppasopimuksen epäilyjeni suhteen, Tuomioja sanoo IS:lle nyt.

– Silloin 1973 yritimme koota lehti-ilmoitukseen maan kaikki EEC-kriittiset vaikuttajatahot, mutta sosiaalidemokraateille kysymys ei ollut niinkään YYA:sta vaan muista argumenteista. On osattava nähdä se iso kuva, joka silloin vallitsi, hän jatkaa.

Tuomioja nostaa esiin 1970-luvun alun poliittisen hajaannuksen, joka synnytti taistolaishenkisiä liikkeitä. Nämä neuvostomyönteiset liikkeet myrkyttivät Tuomiojan mukaan yleistä ilmapiiriä.

Erkki Tuomioja vuonna 1970.

– Taistolaisaate näyttäytyi julkisuudessa paljon suuremmalta kuin se todellisuudessa oli, mutta se joka tapauksessa vaikutti poliittisiin mielipiteisiin. EEC:n epäilijöiden sisällä syntyi kahdenlaisia porukoita: toiset näkivät EEC:n selvästi YYA:n vastaisena, toiset taas – sosiaalidemokraatteja myöten – nojasivat käsityksensä ennen kaikkea talouspoliittisiin analyyseihin, Tuomioja sanoo.

– Omalla kohdallani EEC-epäilykset syntyivät juuri siihen aikaan tehdyistä talousanalyyseistä. Oli epävarmaa, mitä silloinen globalisaation esiaste merkitsisi talouspolitiikalle ja taloudelliselle kehitykselle. Myös öljykriisin vaikutukset olivat epäselvät.

Kun eduskunnassa tuli aika äänestää kauppasopimuksesta, pääministeri Kalevi Sorsa (sd) tarjosi puolueen kansanedustajille vaihtoehdoksi tyhjän äänestämistä. Näin toimivat kaikki muut demarit lukuun ottamatta Tellervo M. Koivistoa.

– Tuolloin demarit vaativat suojalakeja osaksi ratkaisua, ja niin myös tapahtui. Tyhjää äänestämällä halusimme erottua EEC:tä jyrkästi vastustaneista taistolaisista. Tellervo M. Koivisto oli silloin lähellä heitä, Tuomioja näkee.

– Olimme siis EEC-epäilyissä väärässä, ja jälkeenpäin on helppo sanoa, että osaltaan EEC:n vaikutuksesta Suomi siirtyi 1970-luvulla koko ajan enemmän länteen. Siihen vaikuttivat suuresti toki monet muutkin seikat, kuten erityisesti Suomen Etyk-isännyys 1975.

IS lähestyi haastattelupyynnöllä myös Tarja Halosta, mutta presidentin sihteeri viestitti, ettei presidentin kiireiseen aikatauluun mahtunut tällä kertaa haastattelua. Puhelimitse IS tavoitti sen sijaan pitkän linjan yhteiskuntavaikuttajan Erkki Liikasen, joka EEC-vetoomuksen aikoihin täytti 23 vuotta.

Tarja Halonen vuonna 1974.

Kansanedustajaksi ensimmäisen kerran 21-vuotiaana noussut Liikanen (sd) muistelee EEC:n vapaakauppasopimuksen syntyhistoriaa syksyllä 2019 julkaistussa kirjassaan Olin joukon nuorin (Otava). Liikanen pyysi IS:ää lukemaan muistelmansa ja poimimaan sieltä hänen näkemyksiään EEC-aiheeseen, eikä hän ollut muutoin valmis kommentoimaan aihetta.

Suomen Pankin pitkäaikaisena pääjohtajana (2004–2018) tunnettu Liikanen sanoo kirjassaan, että EEC:n kauppasopimuksen vastustus ”liittyi ennen kaikkea Tanskasta ja Norjasta tuttuun EEC-jäsenyyttä vastustavaan kampanjaan”.

– Jäsenyys oli eri asia kuin itse vapaakauppasopimus. Kun olin ollut nuorten joukossa, halusin hoitaa asian loppuun, mutta niin, että vauriot olisivat mahdollisimman vähäiset. EEC:n vastustaminen oli virhe, Liikanen kirjoittaa kirjassaan.

Eduskunnassa Liikanen äänesti Tuomiojan tavoin tyhjää.

Erkki Liikanen vuonna 1970.

– Oli tärkeää erottua sopimuksen hylkäämistä esittäneestä SKDL:stä, jonka perusteet eivät olleet mielestäni painavia. Tyhjää äänestämällä varmistettiin, ettei tapahtuisi mitään suurta vahinkoa, Liikanen muistelee.

– Pidin tärkeänä, että kaikissa vaiheissa tehdään selväksi, että YYA-sopimus ei rajoita Suomen tilaa tehdä vapaakauppasopimusta. EEC:n kauppasopimus oli Suomelle tärkeä, jopa välttämätön.

Ilta-Sanomat julkaisee EEC-vastustajien koko nimilistan.

