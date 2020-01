Tänään mitataan keväisiä lukemia – etelään luvassa jopa 10 astetta

Matalapaine saapuu Suomeen lounaasta.

Aamulla maan länsiosaan saapuu vesisateita, toisaalta maan pohjoisosassa satelee hieman räntää tai lunta. Päivän kuluessa lännen sateet leviävät myös maan itäosaan, Pohjois-Pohjanmaalle sekä Kainuuseen. Pohjoisessa sateet tulevat lumena.

Iltaa kohti sää poutaantuu ja pilvipeite rakoilee lännessä. Lounaistuuli on monin paikoin navakkaa.

Lämpötila kohoaa etelässä jopa lähelle 10 astetta, maan keskiosassa 0 - 7 asteen välille. Pohjoisessa ollaan nollan tuntumassa, Lapissa hieman pakkasella.

Torstaina maan eteläosassa satelee paikoin vettä, myös Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa tulee paikoin räntä- tai lumisateita. Muuten sää on poutaista ja aurinko näyttäytyy monin paikoin. Lounaanpuoleinen tuuli heikkenee.

Lämpötila on 0 - 5 astetta, Oulun korkeudella on pakkasta 0 – 3 astetta ja Lapissa on pakkasta 3 - 15 astetta.

Perjantaina sää jatkuu suuressa osassa maata poutaisena. Pohjanmaalla sekä Pohjois-Suomessa voi tulla vähäisiä vesi- tai lumisateita. Pilvisyys on runsasta ja Lounaistuuli voimistuu hieman.

Päivälämpötila on 0 – 5 astetta, pohjoisessa on pakkasta 0 – 5 astetta ja Lapissa on pakkasta 5 -15 astetta.