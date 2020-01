Yliopistossa työskennellyttä miestä epäillään alaisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä – poliisi: tutkinnassa myös kiskonnantapainen työsyrjintä ja laiton uhkaus

Poliisin mukaan epäillyt seksuaalirikokset ajoittuvat useiden vuosien ajalle ja mahdollisia uhreja on useita. Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Poliisi on jatkanut esitutkintaa tapauksessa, jossa Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n henkilökuntaan kuulunutta miestä epäillään alaisiin kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet LUT:n alueyksikössä.

Seksuaalirikosepäilystä uutisoitiin ennen joulua, kun poliisi tiedotti asiasta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Timo Häkkinen Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo nyt Ilta-Sanomille, että tapauksessa on myös muita tutkittavia rikosnimikkeitä.

– Rikosnimikkeet, joita tässä tutkitaan, ovat seksuaalinen hyväksikäyttö, ja tähän samaan asiaan liittyen tutkitaan myös kiskonnantapaista työsyrjintää ja laitonta uhkausta.

IS:n tietojen mukaan tutkinnassa oleviin seksuaalirikoksiin epäiltäisiin ainakin joissain tapauksissa liittyneen jonkinasteista uhkailua tai painostusta.

– Tämmöistä tekoa tässä kyllä tutkitaan, että onko kyse tällaisesta. Jollain lailla kaikki tutkittavat rikosnimikkeet linkittyvät yhteen, Häkkinen vahvistaa.

– Samat rikosnimikkeet eivät välttämättä liity kaikkiin tapauksiin. Jokainen uhri on oma tapauksensa, ja niissä voi olla omia piirteitä.

Häkkisen mukaan mahdollisia uhreja on useita. Tarkkaa lukumäärää hän ei suostu kertomaan, sillä uhreja saattaa tulla poliisin tietoon vielä lisää tutkinnan edetessä.

– Ei puhuta useista kymmenistä uhreista, mutta puhutaan useammasta.

Epäilty kiistänyt rikokset

Poliisi alkoi tutkia asiaa, kun yksityishenkilö teki tutkintapyynnön miehen toiminnasta. Tutkinnan käynnistyttyä poliisille ilmeni, että miehellä epäillään olleen muitakin mahdollisia uhreja.

Poliisin käsityksen mukaan epäillyt teot ajoittuvat useiden vuosien ajalle.

– Tämänhetkinen epäilys on, että puhutaan useista vuosista taaksepäin, että millä ajalla tätä jonkinlaista toimintaa olisi ollut.

Häkkinen sanoo, että esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, ja rikosnimikkeet sekä käsitys tapahtumista voivat vielä muuttua. Poliisi on jo puhuttanut useita ihmisiä ja tehnyt asiassa tietoteknistä tutkintaa sekä etsintöjä.

– Melko paljon työtä on jo tehty ja melko paljon työtä tämä varmaan vaatii, että päästään kärryille siitä, että onko tässä rikos kysymyksessä ja jos on, niin minkälainen rikos.

Häkkinen korostaa, että tässä vaiheessa kysymys on vasta rikosepäilystä. Tutkinnanjohtajan mukaan epäilty on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Epäilty mies ei työskentele enää LUT:ssä. Häkkinen ei ota kantaa miehen henkilöllisyyteen, mutta sanoo miehen työskennelleen LUT:ssa merkittävässä asemassa.

Näin rikosnimikkeitä kuvataan laissa

Tutkinnanjohtajan mukaan miestä epäillään tässä vaiheessa seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja laittomasta uhkauksesta. Häkkinen ei avaa tarkemmin, millaisesta toiminnasta epäillään olleen kyse.

Rikoslain mukaan seksuaaliseksi hyväksikäytöksi määritellään muun muassa teko, jossa tekijä asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa itsestään riippuvaisen henkilön sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon tai seksuaalisen teon kohteeksi, käyttämällä törkeästi väärin uhrin riippuvuussuhdetta itseensä.

Kiskonnantapaista työsyrjintää kuvaillaan laissa toiminnaksi, jossa työsyrjinnässä asetetaan työntekijä tai työnhakija epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä.

Laiton uhkaus on rikoslain mukaan teko, jossa tekijä uhkaa toista rikoksella niin, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa.

LUT:n rehtori: ”Täysin meidän arvojen vastaista”

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa ei suostu kommentoimaan rikosepäilyjä vedoten siihen, että tiedotusvastuu asiassa on poliisilla.

Saksa ei avaa esimerkiksi sitä, missä tehtävässä ja kuinka kauan epäilty LUT:ssä työskenteli. Hän ei kommentoi myöskään sitä, tehtiinkö yliopistolle valituksia tai huomautuksia epäillyn käytöksestä tai toiminnasta ennen poliisin käynnistämää tutkintaa.

– En pysty tätä kommentoimaan. Mutta yleisellä tasolla voin sanoa, että meidän yliopistossa puututaan jokaiseen ilmoitukseen, aina, jos sellainen tulee ilmi.

– Yleisellä tasolla voin tästä tapauksesta sanoa, että kun tämä epäily ilmeni, niin se oli todella yllätys. Tässä kohtaa teemme ihan kaikkemme, että poliisi saisi selvitettyä tilanteen, että mitä todella on tapahtunut. Tällainen epäilys, joka nyt on tutkinnassa, on täysin meidän arvojen vastaista. Olemme enemmänkin häkeltyneitä.