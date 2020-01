Eläkeläismies Raimolla on vinkki peräkammarin pojille, sen jälkeen seuraa ei ole tarvinnut etsiä: ”Naiset siellä odottavat”

Raimo Simonen vaihtoi yksinäisen elämänsä uuteen harrastukseen, ja löysi tyttöystävän tanssilattialta.

Raimo Simosella on viesti niille peräkammarin pojille, jotka yrittävät tälläkin hetkellä löytää seuraa kotoa käsin deittisivustoilta. Naiset eivät tipu taivaalta syliin.

– Lähtekää tansseihin ja käykää tanssikurssilla. Kun musiikki alkaa soimaan, niin te tiedätte sen rytmin. Tarvitsee vaan mennä rohkeasti hakemaan, Simonen kehottaa.

Ja hän tietää mistä puhuu.

Raimo Simosen mukaan tanssi on luonnollinen tapa ryhtyä juttusille ”daamien” kanssa.

Raimo Simonen eli yksinäistä elämää muutettuaan pohjoisesta Helsinkiin.

Vielä muutama vuosi sitten eronnut eläkeläinen ja 15-vuotiaan pojan yksinhuoltaja eli omien sanojensa mukaan yksinäistä ja tylsää elämää neljän seinän sisällä.

Hän oli juuri muuttanut poikansa kanssa pohjoisesta pääkaupunkiin. Helsingissä ei ollut juurikaan tuttavia, eikä ihmisiin voinut yrittää bussiasemallakaan noin vain tutustua.

– Nehän soittaa poliisit. Ajattelin, että kyllä tässä pitää jotakin tehdä. Olen ihminen, joka vaatii muita ihmisiä ympärille.

Jälkikäteen hän ihmettelee, miksei keksinyt tanssiharrastusta jo aikaisemmin.

– Tanssi on sellainen, että siinä ollaan aika lähekkäin, Raimo Simonen sanoo.

Tanssilavoilta Simonen löysi ihmisiä, jotka olivat samassa tilanteessa kuin hän itse. Monia yhdisti se, että he ovat yksinäisiä ja seuran tarpeessa.

Simoselle harrastus antoi myös vertaistukiryhmän avioeron jälkeen.

– Tanssiterapia on hyvä sana, se on terapeuttinen harrastus. Minun elämäni se on ainakin muuttanut iloiseksi ja positiiviseksi.

– Siellä on paljon eronneita, leskiä. Kuka etsii mitäkin. Ja kavereita löytyy, jokuhan sieltä löytää puolisonkin, Simonen sanoo.

Näin kävi myös Simoselle, joka asteli lopulta eräistä tansseista ulos oma tyttöystävä käsipuolessa.

Simosen mukaan tanssi on luonnollinen tapa ryhtyä juttusille ”daamien” kanssa. Tanssitettavia naisia kun riittää usein tanssiparketin reunoilla jonoksi asti.

Sen verran varovaisia miehet tuntuvat edelleen olevan tansseihin lähdön suhteen, että sukupuolijakauma on lähes aina kallellaan naisten hyväksi.

” Iloinen mieli ja hymyilevä katse, siinä on kaikki. Jos joku menee vaikka tyttökaveria etsimään, niin on se ihme, jos sitä ei sillä löydy.

Tanssikurssin opettaja Jari Aallikon (vas.) tanssikurssi. Taustalla Reino Simonen tanssin pyörteissä.

Vuoden ensimmäisellä tanssitunnilla Vuosaaren Urheilutalolla tanssiopettaja Jari Aallikko joutuu muistuttamaan oppilaitaan vaihtamaan paria tasaisin väliajoin.

– Naiset siellä odottavat seinäruusuina, niin kuin sanotaan. Sen takia miehillekin olisi hirveän hienoa, että he lähtisivät tanssikursseille, Simonen kannustaa.

– En muista yhtään tapausta, että daami olisi sanonut, että älä puhu mitään.

– Ja tanssi on sellainen, että siinä ollaan myös aika lähekkäin.

Tunti alkaa valssilla ja ilmoille kajahtaa Reijo Taipaleen Niittykukkaset.

Kun on aika siirtyä tangoon, alkaa otsalla jo helmeillä hikipisaroita ja pohkeissa kihelmöidä.

Kun Simonen itse aloitti tunneilla käymisen, tajusi hän, että oli aiemmin ollut pitkälti tanssitaidoton.

– Olen tanssinut 20-vuotiaasta, mutta tanssiaskeleet olivat sitä mitä ne nyt ennen vanhaan olivat. Että mentiin ryskettiin eteenpäin. Ja kun tulin Helsinkiin ja ryhdyin tanssia harrastamaan, niin piti löytää askeleet ja rytmi.

Tanssitunnit toivat myös itsevarmuutta, kun parketille lähteminen jännitti.

– Hikoili ja katsoi, miten muut tanssivat. Törmäyksiä sitä pelätään, että polvet ei käy yhteen. Mutta alussa se oli sitä kun ei osannut, että ne ropsahteli yhteen joka toisella vähintään.

Tanssissa ei ole kyse siitä, kenellä on paras tyyli. Oma tyyli riittää, muistuttaa Raimo Simonen.

Nyt Simonen pitää itseään jo ”suht koht hyvänä” tanssijana.

– Olen kehujakin saanut. Kun orkesteri rupeaa soittamaan, niin on helppo mennä heti hakemaan daamia, kun tietää jo, että osaa.

Tanssissa ei hänen mukaansa kuitenkaan ole kyse siitä, kenellä on paras tyyli. Oma tyyli riittää.

Myös daamia pitää oppia parketilla pyöriessä lukemaan.

– Siinä monta kertaa saattaa huomata, että se nainen viekin minua. Siihenkin täytyy oppia ja sopeutua.

Muutaman vinkin hän antaa ensi kertaa tanssilavoille suuntaaville. Ensinnäkin hymy on kaiken a ja o.

– Iloinen mieli ja hymyilevä katse, siinä on kaikki. Jos joku menee vaikka tyttökaveria etsimään, niin on se ihme, jos sitä ei sillä löydy.

Toisekseen alkoholi kannattaa tansseissa jättää juomatta.

Sen sijaan nesteytys on tärkeää. Viimeisellä valssilla alkaa helposti tuntumaan, jos veden juominen on unohtunut.

– Jos siihen jännitykseen ottaa viinaa, niin siitä ei kyllä tule mitään. Jututkin on erilaisia, kuin jos olisi selvin päin.

Puvustuksessa tärkeintä ovat kunnon tanssikengät. Hän kertoo itse tanssineensa puhki jo kaksi kenkäparia.

Puvustuksessa tärkeintä ovat kunnon tanssikengät.

Se on helppo uskoa, sillä parhaimmillaan Simosella saattaa viikon päätteeksi olla takanaan jopa yhdeksät harjoitukset.

– Minä käyn päivätansseissa ja monta kertaa myös iltatansseissa. Kyllä siinä sen päivän lenkkeilyt on tehty.