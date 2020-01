IL: Pienten lasten äitiä ja isää epäillään liikuntakyvyttömän naisen murhasta Kalajoella

Poliisi epäilee, että nainen surmattiin omassa asunnossaan teräaseella.

34-vuotiasta naista ja 35-vuotiasta miestä epäillään liikuntakyvyttömän 62-vuotiaan naisen raa’asta murhasta Kalajoella.

Iltalehden saamien tietojen mukaan kyseessä on pariskunta, jolla on kaksi lasta: toinen on alle 2-vuotias ja toinen vauvaikäinen. Vanhemmat ovat aktiivisesti esitelleet sosiaalisen median tileillään lapsiaan ja perhe-elämäänsä.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että Kalajoella löydettiin 10. tammikuuta puolenyön aikaan omasta asunnostaan surmattuna paikkakuntalainen nainen.

Vangitsemisvaatimuksen mukaan epäillyt olivat surmanneet yksissä tuumin perjantaina illalla naisen teräaseella. Uhri kuoli tapahtumapaikalla saamiinsa vammoihin.

– Uhri oli liikuntarajoitteinen ja lähes kyvytön puolustamaan itseään. Vangitsemisvaatimuksessa rikosta on perusteltu murhaksi muun muassa teon raakuuden ja uhrin henkilökohtaisten olosuhteiden takia, jutun tutkinnanjohtajana toimiva rikosylikomisario Ilkka Piispanen kertoi tiedotteessa.

Tekijöiden epäillään olleen alkoholin ja mahdollisesti lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisia.

Mies on Iltalehden selvityksen mukaan tuomittu muun muassa rattijuopuksesta ja huumausaineen käyttörikoksista viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Hän on myös murtautunut apteekkiin ja vienyt rikostoverinsa kanssa Diapameja ja Panacodeja yli 800 euron arvosta.

Naisella ei ole tiettävästi aiemmin tuomioita rikoksista.

Teon motiivi on vielä selvityksessä. Esimerkiksi siitä ei ole tietoa, miten mies ja nainen tunsivat 62-vuotiaan naisen ennalta.