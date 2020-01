Psykiatri Hannu Lauerma kertoo, miksi naiset lankeavat vankeihin – yksi asia lopettaa kiinnostuksen

Juuri nyt

Miksi murhaajille sataa kasoittain rakkauskirjeitä? Entä miksi nainen rakastuu väkivaltarikolliseen? Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma ei ota kantaa yksittäisten henkilöiden motiiveihin, mutta mainitsee muutaman tunnetun selityksen ilmiölle.

Tällä viikolla uutisoitiin, että raa’asta sukellusvenemurhasta tuomittu Peter Madsen on mennyt naimisiin Suomessa asuvan venäläisnaisen kanssa. Joulukuussa 2019 naimisiin menneen parin kerrotaan olleen yhteyksissä useamman kuukauden ajan.

Lue lisää: Suomessa asuva nainen asteli vihille sukellusvenemurhaaja Madsenin kanssa

Historian kirjoista löytyy lukuisia muitakin esimerkkejä siitä, kun nainen on ihastunut tai rakastunut väkivaltarikolliseen.

Kahdesta suomalaisen poliisin murhasta elinkautiseen vankeuteen vuonna 1998 tuomittu Steen Christensen avioitui vankilassa suomalaisen naisen kanssa. Avioitumisen aikaan parikymppinen morsian odotti Christensenin lasta.

Kaksi suomalaispoliisia murhannut tanskalainen Steen Christensen meni naimisiin suomalaisen naisen kanssa vuonna 2000. Vihkiminen suoritettiin Herstedvesterin vankilakirkossa Tanskassa.

Ihailua ja rakkauskirjeitä on saanut myös 77 ihmisen murhasta vuonna 2012 tuomittu norjalainen joukkomurhaaja Anders Behring Breivik. Norjalaislehti Morgonbladet kertoi vuonna 2014 Breivikin saavan yli 800 kirjettä vuodessa, suurimman osan naisilta.

Norjan joukkosurmaaja Anders Behring Breivik saa naisilta runsaasti kirjeitä vankilaan. Hän ei kuitenkaan saa lukea niitä.

Järkyttävistä rikoksista vuonna 2009 tuomittu itävaltalainen Josef Fritzl on saanut vuosien mittaan kasapäin rakkauskirjeitä vankilaan. Fritzl piti tytärtään vankina kellarissa 24 vuoden ajan. Tytär synnytti insestin seurauksena Fritzlille seitsemän lasta. Useat romanssinkipeät naiset uskovat Fritzlin olevan väärinymmärretty ja hyväsydäminen.

Lukuisat naiset ovat tavoitelleet tunnetuista rikollisista myös muun muassa sarjamurhaajia Ted Bundya ja Jeffrey Dahmeria sekä murhakulttia johtanutta Charles Mansonia.

Charles Mansonin 1960-luvulla johtama nuorista koostunut kultti, ”Perhe”, syyllistyi useisiin murhiin.

Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma muistuttaa, että ilmiöstä ei Suomessa ole systemaattista tietoa, vaan ainoastaan vaikutelmia.

Lauerma ei ota yksittäistapauksiin kantaa, mutta mainitsee yleisimpiä syitä sille, miksi naiset tuntevat vetoa jopa raa’oista henkirikoksista tuomittuihin väkivaltarikollisiin.

– Kun puhutaan kotimaisista tapauksista, eräs tunnettu ilmiö on se, että alamaailmassa tai sen lähellä elävät ja itsensä uhatuiksi tuntevat naiset haluavat vaaralliselta vaikuttavasta seurustelukumppanista pelotteen. He siis haluavat jonkinlaisen kuvitteellisen turvavahtikoiran.

Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma.

Osa vankien ihailijoista kokee väkivaltaan liittyvän vallan puoleensavetävänä.

– Osalle ihmisistä valta on hyvin voimakkaasti erotisoitunutta. Väkivalta koetaan suorastaan äärimmäisenä valtana ilman, että ymmärrettäisiin sitä, että näihin suhteisiin liittyy myöskin huomattavia henkilökohtaisia riskejä. Tai sitten ne riskit tuntuvat suorastaan kiehtovilta, koska on olemassa ihmisiä, jotka haluavat elämäänsä jotain elämää suurempaa jännitystä, Lauerma kertoo.

Rakkauskirjeiden ja mahdollisen suhteen taustalla voi olla halu parantaa väkivallanteoista tuomittu mies.

– Osalla on parantamisfantasia, mutta osalla ei. On niitä, jotka kuvittelevat, että rakkaudella voi parantaa ja he pettyvät hyvin usein. Sitten osalla se on samaistumista järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai muuhun kovaan rikollisuuteen. Tällaisessa tapauksessa kyse on sen ihailusta sen sijaan, että haluttaisiin parantaa.

Väkivaltarikollisia ihannoivien kirjo on Lauerman mukaan laaja, eikä heidän persoonallisuutensa piirteitä voi yleistää.

– Hyvin poikkeavia arvoja heillä vähintäänkin on. Myös persoonallisuushäiriö on mahdollinen.

– Toki näitä yhteydenottoja on monenlaisia ja lähestymisiä tehdään monessa hengessä. Joku haluaa lähestyä lähimmäisenrakkauden hengessä ja valistaa ja parantaa. Joku taas haluaa tutustua kuuluisaan henkirikolliseen, jota pitää statuksen takia eroottisesti puoleensavetävänä. Kirjo on siis hyvin laaja.

Lauerman mukaan rakkauspostin tulva yleensä loppuu, jos rikollinen todetaan mielisairaaksi ja hänet toimitetaan pitkäaikaishoitoon valtion mielisairaalaan.

– Jos henkilö on kroonisesti mielisairas, niin siihen ei liity samanlaista ”pahuuden kiehtovuutta” kuin muuten vaan kuuluisaan rikolliseen.

Myös tuomitut naiset saavat rakkauskirjeitä ja ihailua miehiltä, mutta Lauerman mukaan sitä tapahtuu vähemmän kuin naisilta miehille.