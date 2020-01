Ilmatieteen laitos: Helsingissä ja Ateenassa tänään yhtä lämmintä

Pohjoinen luonto ei ole mukautunut lauhaan talveen.

Helsingissä ja Ateenassa on tänään kello 21 aikaan sama lämpötila, 8 plusastetta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Italiassa Venetsiassa ilta viilenee neljään plusasteeseen.

Aiheesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Helsingin Kaisaniemessä mitattiin tammikuun todennäköinen lämpöennätys 1973. Silloin oli 8,5 astetta lämmintä.

– Näin lauhaa on tammikuun alussa tyypillisesti harvemmin kuin kerran 30 vuodessa, Lapissa hieman useammin, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen tiedotteessa.

– Keskiviikon lämpötilat etelässä ovat tyypillisiä lukemia huhtikuun puolivälissä, hän lisää.

IS kertoi jo aiemmin tänään, että Suomeen saapuu iltaa kohden lännestä sadealue, joka leviää yöksi koko maahan.

Illan ja ensi yön aikana saadaankin taivaan täydeltä vettä.

Ilmatieteen laitoksen meteorologin Nina Karuston mukaan sade on lännessä ja etelässä enimmäkseen vettä. Idässä ja läntisellä Pohjois-Pohjanmaalla sade muuttuu lumesta vedeksi sään lauhtuessa, ja ainoastaan Lapissa se näyttäisi olevan silkkaa lunta.

– Yön aikana sade muuttuu sitten vetisemmäksi, kun perästä tulee sen verran lisää lauhempaa ilmaa, Karusto sanoo.

Lämpötila on päivällä etelässä ja lännessä 0 – 5 astetta, idästä Meri-Lappiin on pakkasta 0 – 4 astetta ja Keski- sekä Pohjois-Lapissa on pakkasta 10 - 15 astetta.

Myrskyvaroitus pätee pohjoisen Itämeren ja Saaristomeren kohdalla. Myrskypuuskia voi todennäköisesti odottaa tänään tiistaina myös Pohjanmaan maakunnassa ja Ahvenanmaalla.

Yleisemmin puuskat jäisivät Karuston mukaan 15 metriin sekunnissa, mutta ylimmät huiput voivat yltää hieman reiluun 21 metriin sekunnissa.

– Nelimetriset aallot voivat lisätä vähän epämukavuutta myös laivamatkustamiseen. Yksittäiset aallot voivat olla ihan kahdeksanmetrisiä, Karusto sanoo.

Leudon talven häviäjinä metsäjänikset ja norpat, voittajina pikkulinnut

Ilta-Sanomat uutisoi jo aiemmin tänään Etelä-Suomen lämpimän ja lumettoman talven vaikutuksista.

Lämpimämmän talven hyötyjien joukossa ovat erityisesti pikkulinnut.

Pikkulintujen on yön kylmyydestä selvitäkseen löydettävä päivittäin ravintoa ja Etelä-Suomen lumettomassa maastossa se on helppoa. Lisäksi suhteellisen lämmin keli pitää lintujen energiankulutuksen pienenä.

Toisin on talviturkkinsa vaihtaneilla nisäkkäillä. Valkoisessa talviturkissa juokseva metsäjänis erottuu maastosta petoeläimille hyvin.

Sanomalehti Karjalainen kertoi lauantaina, että myös uhanalaisen saimaannorpan pesiminen on vaarantunut lauhan talven takia. Eteläisellä Saimaalla ei ole tällä hetkellä lunta eikä jäätä. Saimaannorppa synnyttää poikasensa lumikinokseen kaivamaansa pesään. Jos lunta ei ole riittävästi, poikasella ei ole suojaa kylmyyttä, petoja ja tuulta vastaan.

Toivoa vielä on, sillä norpan poikaset syntyvät helmi–maaliskuun vaihteessa. Lunta ja jäätä ehtii siis vielä kertyä.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Ahlrothin mukaan on lähes mahdotonta sanoa, aiheuttaako toistaiseksi lumeton talvi merkittävää tai jopa peruuttamatonta vahinkoa joillekin eläinlajeille.

– Lajeja on niin paljon, eivätkä kaikki niistä ole suuria ja näkyviä. Metsäjäniksen kanta taas on ollut jo pitkään laskeva, mutta siinä on toki koko joukko muitakin syitä kuin lumettomat talvet.

Monella käy mielessä, kuinka luonto pärjää harvinaislaatuisessa tilanteessa. Helsingin yliopiston ylipuutarhuri Pertti Pehkonen kertoi, ettei kasvikunta hätkähdä vähästä.

Pehkosen mukaan Suomen luonnonkasvit ovat sopeutuneet vaihteluun hyvin. Monelle niistä lämpötilaa ja lumen määrää ratkaisevampi tekijä on säästä riippumaton valon määrä.

– Kun on pimeää, niin eivät ne vielä viidestä plusasteesta herää talvilevoltaan. Lepo tosin ei ole niin syvä kuin olisi kovalla pakkasella. Jos lämpö pysyttelee koko ajan 7–8 asteessa, niin kohta puoliin alkaisi jo huolestuttaa, Pehkonen sanoo.