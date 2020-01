Syyttäjä: Kouvolalaismiehellä oli yli 100 asetta, sirpalekranaatteja, kaksi panssariammusta ja yli 120 000 patruunaa

Miehelle vaaditaan puolentoista vuoden ehdollista vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Syyttäjä vaatii lukuisia aseita, räjähteitä ja patruunoita varastoineelle kouvolalaismiehelle rangaistusta törkeästä ampuma-aserikoksesta ja joukosta muita rikoksia. Syyttäjän mukaan miehen hallussa oli vuosina 2013–2018 muun muassa yli sata asetta, neljä kaasusumutinta, 12 valojuovapatruunaa, viisi sotilaskäyttöön tarkoitettua sirpalekranaattia, kaksi panssariammusta, neljä kertasingon harjoituslaukausta ja yli 120 000 patruunaa.

Syyttäjän mukaan mies oli ilmoittanut poliisille osan aseista romutetuiksi, vaikka ne olivat toimintakuntoisia. Syyttäjän mukaan mies myös luovutti aseita yksityishenkilöille, vaikka hänellä ei ollut siihen lupaa. Lupa koski aseiden valmistamista, korjaamista ja muuntamista.

– Rikoksen kohteena on ollut suuri määrä ampuma-aseita. Teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon että syytetty on ollut elinkeinonharjoittaja ja kuvattu menettely luo vaaraa siitä, että ampuma-aseet päätyvät rekisterin ulkopuolelle ja luvattomaan käyttöön, syytteessä sanotaan.

Aseet ja räjähteet löytyivät syyttäjän mukaan miehen kiinteistöltä. Osaa oli varastoitu niin, että ne olisivat olleet helposti anastettavissa.

– Syytetty on säilyttänyt ampuma-aseita ja ampuma-aseen patruunoita muun muassa asunnon alapohjassa, laatikossa pihalla, huonokuntoisessa asuntovaunussa, lukitsemattomassa linja-autossa ja auton hansikaslokerossa, syytteessä sanotaan.

Syyttäjä vaatii miehelle vähintään puolentoista vuoden ehdollista vankeusrangaistusta ja 60 päiväsakkoa törkeästä ampuma-aserikoksesta, väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle, räjähderikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Lisäksi miehen aseistusta vaaditaan valtiolle menetetyksi.

Asiassa on tänään alkanut valmisteluistunto Kymenlaakson käräjäoikeudessa. STT ei ole saanut oikeudelta miehen kirjallista vastausta.