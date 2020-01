Myrsky riepottaa taas Suomea – Meteorologi: Kahdeksanmetriset aallot voivat tuoda epämukavuutta laivamatkustamiseen

Etelänpuoleinen tuuli kohoaa keskiviikkona navakaksi. Merellä voi odottaa vähintään puuskissa myrskylukemia.

Tiistai sujuu vielä poutaisissa merkeissä, mutta iltaa kohden tuulet alkavat voimistua.

Suomeen saapuu iltaa kohden lännestä myös sadealue, joka leviää yöksi koko maahan.

Illan ja ensi yön aikana saadaankin sitten taivaan täydeltä vettä koko maassa.

Ilmatieteenlaitoksen meteorologin Nina Karuston mukaan sade on lännessä ja etelässä enimmäkseen vettä. Idässä ja läntisellä Pohjois-Pohjanmaalla sade muuttuu lumesta vedeksi sään lauhtuessa, ja ainoastaan Lapissa se näyttäisi olevan silkkaa lunta.

– Yön aikana sade muuttuu sitten vetisemmäksi, kun perästä tulee sen verran lisää lauhempaa ilmaa, Karusto sanoo.

Lämpötila on päivällä etelässä ja lännessä 0 – 5 astetta, idästä Meri-Lappiin on pakkasta 0 – 4 astetta ja Keski- sekä Pohjois-Lapissa on pakkasta 10 - 15 astetta.

Meriveden korkeudesta varoitetaan Selkämeren ja Merenkurkun alueella.

Etelänpuoleisen tuulen odotetaan voimistuvan iltaa kohden jopa navakaksi. Merellä tuuli kohoaa vähintään puuskissa myrskylukemiin.

Myrskyvaroitus pätee pohjoisen Itämeren ja Saaristomeren kohdalla. Myrskypuuskia voi todennäköisesti odottaa tänään tiistaina myös Pohjanmaan maakunnassa ja Ahvenanmaalla.

Yleisemmin puuskat jäisivät Karuston mukaan 15 metriin sekunnissa, mutta ylimmät huiput voivat yltää hieman reiluun 21 metriin sekunnissa.

– Nelimetriset aallot voivat lisätä vähän epämukavuutta myös laivamatkustamiseen. Yksittäiset aallot voivat olla ihan kahdeksanmetrisiä, Karusto sanoo.

Elohopealukemat saattavat keskiviikkona nousta jopa niin korkealle, että tammikuun kaikkien aikojen lämpöennätys on vaarassa rikkoutua.

Lämpimin tähän mennessä mitattu tammikuun elohopealukema saatiin 6. tammikuuta Jomalassa vuonna 1973.

Päivälämpötila nousee maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin 2 – 7 astetta, lounaassa paikoin jopa 9 asteen vaiheille. Oulun korkeudella lämpötila on nollan vaiheilla ja Lapissa on pakkasta paikoin 10 - 15 astetta.

– Vaikka keskiviikko onkin lämpimämpi päivä, niin sateen ja tuulen puolesta se ei välttämättä siltä tunnu, Karisto sanoo.

Keskiviikkona sateilta saadaan mahdollisesti lyhyt tauko, mutta ne eivät kuitenkaan pääty tähän. Lounaasta on jälleen luvassa lisää sadetta ja lauhaa ilmaa.

Maan etelä- ja keskiosista sateet siirtyvät iltaa kohti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seudulle.

Torstaina pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisessa runsasta. Pohjois-Suomessa tulee myös paikallisia lumisateita, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Lounaanpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 0 – 5 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pakkasta 0 – 4 astetta, Lapissa on pakkasta 5 - 10 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin kylmempää.