Oululainen Pekka ällistyi, kun tuntematon mies vuokrasi hänen mökkiään – narautti huijarin ovelalla kikalla

Pekka kertoo tuntemattoman miehen yrittäneen vuokrata hänelle hänen omaa Levin-mökkiään. Pekka ei jäänyt tilanteessa toimettomaksi, vaan oli itse yhteydessä huijariksi epäilemäänsä mieheen.

Oululainen Pekka kertoo saaneensa ennen joulua tietää sattuman kautta, että ventovieras mies yritti vuokrata hänen mökkiään eteenpäin. Tai pikemminkin uskotteli vuokraavansa mökkiä.

Asia paljastui, kun Pekalle tuttu kaveriporukka Oulusta etsi mökkiä käyttöönsä uudeksivuodeksi. Pekan mukaan tuntematon mies oli soittanut hänen tutulleen, joka oli verkkoon laittamallaan ilmoituksella etsinyt mökkiä vuokrattavaksi.

– Hän (vuokraaja) oli soittanut henkilöille, joilla oli verkossa ilmoitus, että ”halutaan vuokrata mökki uudeksivuodeksi”. Vaikutti siltä, ettei miehellä itsellään ollut ilmoitusta netissä.

– Tuttuni pyysivät mökistä valokuvia. He saivat kuvat, ja ne olivat minun mökistäni Iso-Syötteeltä. He tunnistivat mökkini kuvista ja lähettivät kuvat minulle kertoakseen, että tällainen huijari on liikenteessä.

Pekka sai tuttavaltaan mökkiä vuokralle tarjonneen henkilön puhelinnumeron. Mies oli soittanut Pekan tutulle prepaid-liittymästä.

Pekka päätti saada epäillyn huijarin rysän päältä kiinni, joten hän soitti saamaansa numeroon. Pekka kertoo esittäneensä potentiaalista asiakasta ja kysyneensä mieheltä, olisiko hänellä vuokrata mökkiä Leviltä.

– Mies sanoi, että vuokrattavana on iso mökki ja että sen vuokraaminen uudeksivuodeksi maksaisi 1200 euroa. Ja että hintaan kuuluisi kolme mönkijää käytettäväksi, tankit täynnä.

Kun Pekka pyysi nähtäväksi valokuvia mökistä, lähetti mies Pekan mukaan tekstiviestillä kuvia, joissa komeili Pekan oma mökki.

”Rupesi hätyyttämään minua, että milloin pystyisin maksamaan summan”

Pekka kertoo soittaneensa miehelle uudestaan ja vahvistaneensa haluavansa vuokrata mökin uudeksivuodeksi.

– Sitten hän rupesi hätyyttämään minua, että milloin pystyisin maksamaan summan, sillä kysyntä on kovaa, Pekka sanoo.

Pekan mukaan mies selitti, että hänen pitäisi maksaa koko vuokra heti, mikäli hän haluaisi mökin vuokrata.

– Hän oli puhelimessa asiallinen ja iloinen, oikein sellainen nuori herrasmies, Pekka kuvailee.

Pekka kertoi miehelle voivansa maksaa nopeasti. Hän kysyi mieheltä tämän tilinumeroa ja nimeä.

– Vedin itse roolia siihen saakka, että sain tilinumeron selville. Sitten ilmoitin tekstiviestillä, että kuvat ovat minun mökistäni ja että poliisi on häneen yhteydessä.

– Hän vastasi tekstiviestillä, että tämä oli pilaa. Että enhän ole tosissani tekemässä mitään rikosilmoitusta.

Tämän jälkeen Pekka teki tapahtuneesta rikosilmoituksen.

Poliisista vahvistetaan Ilta-Sanomille, että kuvailuun vastaavasta tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus ja asia on poliisilla tutkinnassa. Tapausta tutkitaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella tässä vaiheessa rikosnimikkeellä petoksen yritys.

– Rikosilmoituksessa kerrotaan, että 19.–20. joulukuuta yksityishenkilön omistuksessa olevaa mökkiä olisi yritetty käyttää huijaukseen siten, että olisi yritetty vuokrata sitä ja pyytää vuokraennakkoa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Leif Malmberg Itä-Uudenmaan poliisista kertoo.

Malmberg sanoo, että tutkinta asiassa on vasta alkuvaiheessa, eikä epäiltyä ole vielä kuulusteltu epäiltyyn petoksen yritykseen liittyen.