Surullinen näky: Historiallinen Könkkölän kartano tuhoutui täysin – jäljelle jäi pelkkä hiilikasa

Könkkölän kartano tuhoutui maan tasalle tulipalossa maanantaiaamuna. Lukijan kuvaama drone-video paljastaa tulipalon jälkeisen karun näyn.

500-neliöinen ja historiallisesti merkittävä Könkkölän kartano tuhoutui maan tasalle tämän aamuisessa tulipalossa Jämsässä. Poliisi epäilee tulipaloa tahallaan sytytetyksi, Jämsän Seutu kertoo.

Lehden mukaan poliisi on saanut vinkkejä, joiden mukaan kartanon ympärillä on ollut liikehdintää sunnuntai-iltana. Kartano on ollut tyhjillään ainakin kymmenen vuotta. Jämsän Seudun mukaan maanantaiaamuna kartanon sisällä oli nähty valoa.

Ilta-Sanomien lukijan kuvaama drone-video paljastaa, miten surullinen näky kivijalkaan palanut historiallinen kartano on. Jäljelle on jäänyt vain kasa hiiltä metsäpläntin keskelle.

Vielä muutama vuosikymmen sitten vuonna 1840 rakennetussa kartanossa järjestettiin taidenäyttelyjä.

Hätäkeskus sai ilmoituksen Jämsän Seppolantiellä riehuvasta tulipalosta hieman kello seitsemän jälkeen maanantai-aamuna. Kello kahdeksalta rakennus oli jo ilmiliekeissä.