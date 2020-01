Juuri nyt

Suomessa olisi mahdotonta toimia upseerina ilman koulutusta, puolustusvoimien pääesikunnan viestintäpäällikkö Max Arhippainen sanoo.

Pääesikunnan viestintäpäällikkö Max Arhippainen puolustusvoimista yllättyi Ruotsin puolustusvoimissa korkeisiin tehtäviin edenneestä valeupseerista.

– Minusta se on uskomatonta. Olen hyvin yllättynyt tästä. Kuvittelisin, että henkilötaustat tutkittaisiin tarkasti, ennen kuin nimitetään eri tehtäviin, Arhippainen sanoo.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheter paljasti maanantaina, että Ruotsissa on työskennellyt 20 vuoden ajan valeupseeri. Vuosien varrella mies on päässyt johtotehtäviin useissa vaarallisissa ja tärkeissä ulkomaanoperaatioissa. Lisäksi hän on työskennellyt myös sotilastiedustelussa ja turvallisuuspalvelussa.

Mies ei ole edes aloittanut upseerin koulutusta, sillä hän jäi kiinni jo valmistavalla kurssilla lukioarvosanojen väärentämisestä. Ruotsalaismies oli väärentänyt upseerin tutkintotodistuksen, jonka mukaan hän olisi valmistunut vuonna 1999.

Arhippaisen mukaan Suomessa vastaavanlaisia tapauksia ei ole ollut.

– On melkein mahdotonta, että jotain tällaista voisi tapahtua Suomessa. Kun on kysymys ammattiupseereista, Suomessa kaikki upseerit käyvät kadettikoulun. Jos on kyse reservinupseereista, turvatarkastukset ovat niin tarkkoja, että on mahdotonta kuvitella, että tällaista voisi tapahtua, Arhippainen pohtii.

Suomessa upseerikoulutus on keskitetty kadettikouluun, ja siitä syystä upseerit tietävät, millä kurssilla kukin on ollut.

– Se on tiivistä yhteistyötä. Mielikuvitukseni ei riitä siihen, että voisi olla mahdollista, että joku väittäisi olevansa upseeri ilman, että joku huomaisi, että tämä kaveri ei ollut koulussa.

Asiasta Suomessa ensimmäisenä uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan ruotsalainen teki Afganistanissa töitä suomalaisten rinnalla. Lehden mukaan myös valeupseerin omassa osastossa työskenteli yksi suomalainen.