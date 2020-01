Hätäkeskus sai ilmoituksen tulipalosta hieman kello seitsemän jälkeen maanantai-aamuna.

500-neliöinen ja historiallisesti merkittävä Könkkölän kartano tuhoutui maan tasalle tänä aamuna tulipalossa Jämsässä.

Historiallinen Könkkölän kartano tuhoutui tulipalossa Jämsässä.

Hätäkeskus sai ilmoituksen Jämsän Seppolantiellä riehuvasta tulipalosta hieman kello seitsemän jälkeen maanantai-aamuna.

Paikalle hälytettiin peräti viisitoista pelastuslaitoksen yksikköä, mutta kello kahdeksalta rakennus oli jo ilmiliekeissä.

– Liekit olivat puiden latvuksilla asti suurin piirtein, päivystävä palomestari Markku Mantere kertoo Ilta-Sanomille.

– Tulipalon on oletettavasti huomannut ohikulkija, joka on myös tehnyt siitä hälytyksen, hän sanoo.

Mantereen mukaan henkilövahingoista ei ole tällä hetkellä vielä tietoa.

Könkkölän kartano oli hänen mukaansa ollut tyhjillään jo kymmenen vuoden ajan, mahdollisesti pidempäänkin.

Myöskään syttymissyytä ei vielä tällä hetkellä tiedetä.

Yksi vaihtoehto on Mantereen mukaan ilkivalta. Toisaalta talossa on edelleen ollut sähköt, joten oikosulun aiheuttama tulipalokin on yksi mahdollisuus.

Raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Kartanon mailla oleva ulkorakennus saatiin kuitenkin suojattua.

Seppolantie suljettiin aiemmin aamulla palon vuoksi, mutta tie on jo saatu avattua liikenteelle.