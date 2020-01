Saksan laivaston tuliterä sotilasalus vieraili Helsingissä: ”Tämä on isojen poikien leikkikalu”

Rannikkolaivasto järjesti avoimet ovet sunnuntaina Helsingissä vierailleella saksalaisella, 149-metrisellä sotilasaluksella.

Yleisöllä oli sunnuntaina mahdollisuus tutustua Helsingin Hernesaaressa vierailleeseen tuliterään saksalaiseen sotilasalukseen fregatti Baden-Württembergiin (F222).

Nähtävillä ollut alus on Saksan laivaston uusin, ja se on ensimmäinen Baden-Württemberg -alusluokan edustaja. Alus otettiin käyttöön kesäkuussa.

– Yksi tämän työn parhaista puolista on se, että saan työskennellä uusimman teknologian parissa, aluksen varakapteeni Bastian Saphörster kertoo.

– Tämä fregatti on oikeastaan isojen poikien leikkikalu. Täällä on veneitä, helikoptereita, aseita ja hieno tutkajärjestelmä.

Aluksen varakapteeni Bastian Saphörster.

Vajaan neljäviikkoisen koulutusmatkansa aikana Baden-Württemberg pysähtyy Helsingissä, Tallinnassa ja Tukholmassa. Fregatin kotisatama on Wilhelmshaven.

”Laivan ohjaaminen herättää iloa”

Saphörster kertoo lempipaikkansa laivalla olevan komentosilta, josta käsin alusta hallitaan ympäri vuorokauden.

– Laivan ohjaaminen herättää iloa. Tunnen myös kunnioitusta suurta alusta kohtaan. Merellä täytyy hallita oikea suunta, sillä liikkeet ovat hitaita, Saphörster kertoo.

Vaikuttavan kokoinen alus on 149 metriä pitkä ja 20 metriä leveä.

– Minulla meni neljä viikkoa aikaa oppia kulkemaan aluksella eksymättä. Täällä on 590 huonetta, ja kaikki paikat näyttävät samanlaisilta, varakapteeni muistelee.

Fregatin pääasiallinen käyttötarkoitus on suorittaa pitkäkestoisia komennuksia kaukokohteissa ja osallistua epäsymmetriseen sodankäyntiin, kuten terrorismin vastaiseen taisteluun.

Saphörster valaisee, että aluksella on myös uusi toimintatapa. Yhtä laivaa kohden on useampi miehistö, joka vaihtaa vuoroaan viiden kuukauden välein – ihmisiä on puolet vähemmän kuin ennen.

Kehittynyt tekniikka on mahdollistanut manuaalisten töiden automatisoinnin. Tällä hetkellä fregatilla palvelee noin 130 henkilöä, joista kymmenes on naisia.

– Alun perin tulimme Suomeen, koska halusimme matkustaa kohteeseen, jossa voimme testata kylmän veden olosuhteiden vaikutusta fregatin tekniikkaan. Paikan päällä yllätyimme, sillä ilma olikin täällä kuusi astetta plussan puolella, vaikka on tammikuu. Meidän täytyy siis jatkaa matkaamme vielä pohjoisemmaksi, varakapteeni avaa.