Kommentti: Kirjoitin vesijuoksijoiden olevan yhteiskuntamme pyhiä lehmiä ja pelottavan kiukkuista väkeä – nyt on aika pyytää anteeksi

Eri uimahalleissa on eri olosuhteet. Toisissa halleissa uimarit kokevat olevansa ahtaalla, toisissa halleissa vesijuoksijat. Ja luultavasti on paljon halleja, joissa kummatkin kokevat yhtä aikaa olevansa ahtaalla.

Emme kaipaa uimahalleihin keinotekoisia vastakkainasetteluja ja reviirikiistoja, kirjoittaa katuvainen toimittaja Tuomas Manninen.

Me elämme omissa kuplissamme.

Niitä on myös uimahalleissa. Pärskeitä, kuplia, parran pärinää, nutturan tutinaa.

Olen kuluneen viikon aikana oppinut paljon uutta elämästä. Toivottavasti olen kasvanut ihmisenä, niin tiedollisesti kuin etenkin myötäelämisen kyvyllä mitattuna.

Viikko sitten kirjoitin vesijuoksusta (IS 4.1.). Vaikka yritin sisällyttää kirjoitukseen varaumia ja turvatyynyjä ja pelastusrenkaita, en voi kiistää, etteikö kirjoitusta saatettu ymmärtää hyvin vesijuoksukielteiseksi näkökulmaksi aiheeseensa.

Palautteen määrä yllätti silti.

Lukijakommenttien perusteella enemmistö lukijoista jakoi kovan uintikeskeisen arvomaailmani, mutta se ei ole koko totuus. Saamani henkilökohtainen palaute oli voittopuolisesti erittäin kriittistä. Henkilökohtaiseen palautteeseen pitää suhtautua nöyrästi, koska palautteen antaja on nähnyt ylimääräistä vaivaa tullakseen kuulluksi.

Aivan erityisesti minua kosketti kaularankavammaisen kipukroonikon kirjoitus. Häntä oli loukannut ehdotukseni, että vesijuoksijoilta pitäisi edellyttää lääkärintodistusta siitä, että he eivät voi uida, vaan joutuvat vesijuoksemaan ja vievät tilaa uimareilta.

Ymmärrän nyt, että ajatus oli sopimaton ja loukkaava – jopa ajatusleikkinä.

Kaularankavammainen kipukroonikko kertoi käyneensä läpi kaksi kaularangan jäykistysleikkausta. Hän sairastaa kaularangan rappeumaa ja kroonista kaularangan hermojuuritulehdusta. Jatkuvien hermokipujen vuoksi hän ei kykene tekemään käsillään uimisen vaatimia vetoliikkeitä. Uiminen on aivan mahdoton vaihtoehto.

Yhtä lailla ajattelemisen aihetta antoi 78-vuotiaan naisen muistutus, etteivät kaikki ihmiset ole nuoria ja terveitä. ”Ikä on sellainen tauti, että se tulee vaivoineen ja ongelmineen meille kaikille.” Hänestä oli tullut vesijuoksija käden katkettua ja lonkkaleikkauksen vaatiman kuntoutuksen seurauksena.

Otsikko pyhistä lehmistä aiheutti paljon mielipahaa. Moni luki sen ulkonäköön kohdistuvana arviona, esimerkkinä ilmiöstä nimeltä body shaming. Se on taipumus esittää arvostelevia ja nöyryyttäviä kommentteja toisen ihmisen koosta tai painosta.

Tarkoitus ei kuitenkaan ollut arvostella vesijuoksijoiden ulkonäköä, vaan rinnastaa heidän Intian pyhiin lehmiin, joita ei saa hätistellä eikä syödä. Pyrin vertauskuvallisuuteen, mutta osa lukijoista korvasi mielessään pyhän lehmän valaalla.

Otsikko herätti vääriä mielikuvia.

Se oli myös epäoikeudenmukainen. En ollut ymmärtänyt, etteivät vesijuoksijat suinkaan koe olevansa etuoikeutettu ryhmä, vaan pikemminkin vainottu vähemmistö, kuin pieni gallialainen kylä, joka joutuu taistelemaan elintilastaan ja olemassaolostaan uimareiden keskellä.

” Uskon tämän tietoisuuden lähentävän uimareita ja vesijuoksijoita toisiinsa.

Vesijuoksuradat eivät ole muusta uimahallimaailmasta irrallisia onneloita, vaan sielläkin on omat ongelmansa. Ne johtuvat osin uimareista, osin toisista vesijuoksijoista. Siksi uimareilla ei ole mitään syytä olla kateellisia vesijuoksijoille.

Jos vesijuoksija joskus onkin kiukkuinen, sille on varmasti syynsä. Suuri enemmistö heistä on ystävällisiä ja leppoisia. Hämmästyin, miten paljon vesijuoksun harrastajia löytyi aivan omasta lähipiiristäni. He eivät vain ole pitäneet meteliä harrastuksestaan, toisin kuin uimarit, jotka mielellään kehuskelevat saavutuksillaan.

Yleinen kiusa vesijuoksijoille tuntui olevan vapaauimari, joka roiskuttaa ohi mennessään vettä vesijuoksijan päälle, pahimmassa tapauksessa silmälaseille.

Myös rinnakkain vesijuoksevat hitaat juoruilijat koettiin ongelmaksi, niin ohittamisen vaikeus kuin sen etiketti. Mutta: Aivan samat ongelmat löytyvät uintiradoilta. Uskon tämän tietoisuuden lähentävän uimareita ja vesijuoksijoita toisiinsa. Pois siis vihapuhe ja maalittaminen, ja tilalle enemmän hyvää tahtoa.

Paljon tuli kommentteja olosuhteista eri uimahalleissa. Selvästikään ei voi eikä saa yleistää. Toisissa halleissa uimarit kokevat olevansa ahtaalla, toisissa halleissa vesijuoksijat. Ja luultavasti on paljon halleja, joissa kummatkin kokevat yhtä aikaa olevansa ahtaalla. Kilpauintiseuratkin vievät oman tilansa yhteisestä tilasta.

Eräs kommentoija ehdotti ratkaisuksi paikallaan vesijuoksemista. En ole varma, oliko ehdotus tehty vakavalla mielellä. Paikallaan voi kyllä juosta kuivalla maalla, olen itsekin sitä kokeillut, mutta eikö veden vastus vie vesijuoksijaa väkisinkin eteenpäin?

Ehkä on korkea aika itse kokeilla!

Pitää myös muistaa suhteellisuudentaju. Sain siitä terveellisen muistutuksen, kun sotaveteraanin pojaksi esittäytynyt lukija muisteli isänsä usein tokaisseen ”tarvittaisiin varmaankin taas sota, että ihmisillä olisi oikeita asioita murehdittavanaan”.

Hänen isänsä lähti 19-vuotiaana Helsingistä Itä-Karjalaan käymään loputtomalta tuntunutta korpisotaa. Siitä ajasta ja näkökulmasta katsottuna reviirisota, vesisota, uimahalleissa näyttäytyy naurettavana. Olen samaa mieltä sotaveteraanin pojan kanssa.

” Raamatusta muistamme myös maailman ensimmäisen vesijuoksijan, Genesaretinjärven miehen.

Oliko kirjoituksessani mitään hyvää?

Hyvin vähän.

Toivoisin, että ansiona pidettäisiin keskinopeiden uimareiden asian nostaminen keskusteluun. Keskinopeita uimareita tuntuu olevan paljon, ja kaikilla on sama ongelma. Emme halua mennä tukkeeksi nopeille uimareille varatuille radoille, koska niitä hallitsevat vapaauimarit, nuo autistisesti etenevät ihmistorpedot.

Teknisesti taitavat rintauimarit ovat liian nopeita hitaiden uimarien radalle, mutta liian hitaita nopeiden radalle.

Meillä ei ole sijaa majatalossa, jos käytämme raamatullista vertausta. Raamatusta muistamme myös maailman ensimmäisen vesijuoksijan, Genesaretinjärven miehen.

Hän toi pelastuksen sanomaa.

Tästä pääsemme uimataitoon. Olen joskus moittinut vesijuoksua siitä, että tiettävästi kukaan ei ole veneestä pudottuaan pelastunut juoksemalla, mutta moni uimalla.

” Empatia on paatti, joka pysyy aina pinnalla.

Totta kai olisi hyvä osata uida.

Mutta kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia opetella uimaan. Olen itse ollut etuoikeutettu, kun olen saanut viettää kesät puhdasvetisen järven Puulan rannalla. Siksi oli halpamaista pilkata pää pinnalla pilkkiviä huonoja uimareita ongenkohoiksi.

Sitä paitsi kaikki on suhteellista.

Opin rintauinnin tekniikan vasta aikuisena, koska aikaisemmin en ollut uskaltanut avata silmiä veden alla. Kuuluin siihen asti samaan ongenkohojen koulukuntaan.

Vapaauinnin hengitystekniikkaa en ole oppinut vieläkään. Korvaan menee vettä.

Ihmisenä yritän jatkossa olla vähemmän kovakorvainen, empaattisempi. Empatia on paatti, joka pysyy aina pinnalla.

Sillä on hyvä matkustaa.

Astutaan laivaan.