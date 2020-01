Koiranilma kastelee koko Suomen – Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisista tuulista

Merialueille on annettu varoitus vaarallisesta tuulen voimakkuudesta.

Suomessa vietetään aurinkoista tammikuun lauantaita, mutta enää vain hetken. Sää pilvistyy kovaa vauhtia koko maassa.

Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo, että lauha aalto ja valtava sadealue liikkuu kovaa vauhtia Norjan ja Ruotsin yli kohti Suomea. Koko maa kastuu koiranilmassa.

– Sateet alkavat pääasiassa lauantai-illan aikana, mutta läntisimmässä Suomessa jo iltapäivällä. Yön aikana sadealue liikkuu koko Suomen yli ja paikoittain niitä riittää vielä aamuksikin. Iltapäivään mennessä sadealue alkaa kaikota, Rinne sanoo.

Etelässä ja länsirannikolla sateet tulevat vetenä jo ihan alusta alkaen, mutta melkein koko muussa Suomessa ne alkavat lumena ja muuttuvat vetisemmiksi illan ja yön edetessä. Pelkkää lunta tulee lähinnä Kainuun seudulla, Koillismaassa, Oulussa ja Lapissa.

– Toisaalta jopa Oulussa tilanne on siinä ja siinä, etteikö vettäkin tulisi seassa.

Lumikertymät jäävät täten vähäisiksi, kahden ja viiden sentin välimaastoon. Huonoa ajokeliä se kuitenkin tietää.

Sateen lisäksi on odotettavissa myrskypuuskia.

– Päivällä on pakkasta, mutta lauhtumaan päin. Yön aikana etelässä lämpöä on 4-5 astetta. Rovaniemestä alaspäin koko maa on plussan puolella. Sama jatkuu osaksi vielä sunnuntainakin.

Sateiden lisäksi mereltä puhaltaa niin voimakas lounaistuuli, että se yltää mahdollisesti myrskylukemiin eli 21 metriin sekunnissa, ainakin paikoittain.

Myrskypuuskia on odotettavissa jo lauantai-iltana Selkämeren ja Ahvenanmeren tienoilla. Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisista tuulista lähes kaikkialla Suomen merialueilla.

Yön aikana voimakkain tuulen alue liikkuu Suomenlahdelle.

– Keskituulessa myrskylukemia ei kuitenkaan ole ennustettu. Jää nähtäväksi, onko tämä sitten virallinen myrsky-yö vai ainoastaan lähellä sitä.

Rinne kertoo, että myrskyn virallinen määritelmä kuuluu siten, että kolmen tunnin välein tehtävillä päähavaintohetkillä täytyy jollakin havaintoasemalla mitata vähintään 21 metriä sekunnissa puhaltava tuuli. Tämä määritelmä on tehty sitä varten, että pystytään näkemään onko myrskyjen määrä pysynyt samana.

– Usein myrskytuulia on mitattu, mutta myrskypäiväksi sitä ei voida vielä kutsua, jos tarpeeksi kovaa tuulta ei ole mitattu oikeilla ajanhetkillä, Rinne täsmentää.