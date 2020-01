Hintahaitari palveluille oli 15–30 euroa.

Tampereella Hervannassa sijaitsevan ikäihmisten palvelukodin ilmoitustaululle oli kiinnitetty ilmoitus, jossa mainostettiin muun muassa ”eroottisia ja sensuelleja hierontoja” naisille.

Tamperelainen Jonna hämmästyi perjantaina saatuaan tietää asiasta. Jonna kertoo Ilta-Sanomille, että hänen iäkäs omaisensa asuu kyseisessä palveluasumisyksikössä, ja hänen miehensä vieraili omaisen luona perjantaina.

Mies yllättyi huomattuaan hierontapalveluja esittelevän mainoslappusen talon aulan ilmoitustaululla.

– Mies katsoi ensin nopeasti, että jaahas, hierontapalveluja. Sitten hän katsoi lappua uudestaan ja otti siitä kuvan. Mieheni huomautti lapusta ohikulkeneelle henkilökunnan jäsenelle. Hän vastasi vaan, että ”ilmoitus on ihan ok”. Se hämmästytti. Mahtoikohan hän edes lukea koko ilmoitusta, Jonna pohtii.

– Kotona rupesimme miettimään, että onpa erikoista, että seinällä on tuollainen ilmoitus. Siinä se on kaikkien nähtävillä. Että kyllä hölmökin tajuaa, että mitä siinä myydään.

Palvelukodin aulan ilmoitustaululla vielä perjantaina komeilleessa lapussa mainostettiin talon asukkaille ”kokohierontaa, puolihierontaa ja niska-hartiahierontaa” 15–30 euron hintahaitarilla.

Ekstrapalveluina ilmoituksessa tarjottiin asiakkaille ”sensuellia hierontaa” ja ”eroottista hierontaa.” Lapussa huomautettiin myös, että hieronnat on tarkoitettu vain naisille.

Ilmoituksen lopussa miespuolinen, etunimellään esittäytyvä ilmoittaja kuvaili itseään koulutetuksi ja luotettavaksi hierojaksi. Hieronnan pystyi varaamaan soittamalla ilmoituksessa näkyvään numeroon.

Jonna ihmettelee ilmoitusta ja kertoo huolestuneensa talon iäkkäiden asukkaiden turvallisuudesta. Hän ei tiedä, onko lappu ollut palvelukodin seinällä henkilökunnan luvalla vai luvatta.

– Toivon vaan, ettei kenellekään sattuisi mitään. Voisi vähän katsoa, että kuka mainostaa mitä ja millaiselle kohderyhmälle.

– Sinnehän pääsee päiväsaikaan kävelemään kuka tahansa sisälle. Joku on varmaan voinut lupaa kysymättäkin lätkäistä sen lapun seinälle, Jonna pohtii.

Jonna sanoo laittaneensa heti perjantaina asiasta sähköpostia palvelukodista vastaavalle Pirkanmaan Senioripalveluille. Perjantai-iltaan mennessä hän ei ollut saanut vastausta.

– Laitoin viestiä, että infotaululta löytyy tällainen ilmoitus, ja ei tarvitse varmaan perustella minkä takia ilmoitus on asiaton ja väärälle kohderyhmälle laitettu. Pyysin heitä huolehtimaan, että lappu poistettaisiin seinältä.

Ilmoitustaulun lapussa mainostetaan erilaisten hienrontojen lisäksi ”eroottisia ja sensuelleja hierontoja” naisille.

Palvelutalon johtaja: ”Ei missään nimessä käytännön mukaista”

Ilta-Sanomat tavoitti Hervannassa sijaitsevan Keinupuiston palvelutalon Keinupuistokeskuksen johtajan kommentoimaan asiaa lauantaina. Hänen mukaansa ilmoitus on ollut aulan ilmoitustaululla luvatta.

– Meillä on aulassa vapaa ilmoitustaulu, johon käytännössä kuka tahansa saa tuoda erilaisia ilmoituksia. Toki aina tarkistamme meillä esillä olleet ilmoitukset. Tässä tapauksessa ilmoituksentuoja ei ollut yhteydessä henkilökuntaamme ennen ilmoituksen laittoa, johtaja Katja Glad-Rasmussen sanoo.

Glad-Rasmussenin mukaan henkilökunta sai tiedon ilmoituksesta, kun asiakkaan omainen otti yhteyttä. Yhteydenoton jälkeen henkilökunta poisti ilmoituksen.

– Meillä on lähitoritoimintaa, joka on kaikille kaupunkilaisille avoin kohtaamispaikka. Yhteystyökumppanimme saavat ilmoittaa meidän luvalla omasta toiminnastaan ilmoitustaululla. Tässä kyseisessä tapauksessa ilmoittaja ei valitettavasti ollut meihin yhteydessä, vaan oli laittanut ilmoituksen julkiselle ilmoitustaululle.

Palvelukodin johtaja sanoo, että ilmoitus on ollut taululla korkeintaan muutaman tunnin ajan.

– Ei missään tapauksessa ole käytännön mukaista, että tämän tyyppistä ilmoittelua meidän ilmoitustaululla olisi.

Glad-Rasmussenin mukaan ilmoituksen kaltaiset palvelut, kuten ”sensuelli ja eroottinen hieronta” eivät liity palvelukodin toimintaan.

– Se on jokaisen oma asia, mikäli haluaa vastaavanlaisia palveluita ostaa. Se ei ole meidän toimintaan liittyvä asia ja meidän kuuluu aina tarkistaa, mitä meidän ilmoitustaululla on. Meillä on lähitorikoordinaattori, jonka vastuualueella ilmoitustaulut ovat.

Johtajan mukaan lappu oli lätkäisty ilmoitustaululle, kun lähitori oli jo sulkeutunut. Hän ei usko, että kukaan talon asiakkaista on edes nähnyt ilmoitusta.

– Siihen aikaan asiakkaita ei enää ole kyseisessä kohteessa. Meidän ilmoitustaulut tarkistetaan päivittäin moneen kertaan. Ilmoitustaululla ilmoitetaan myös omasta toiminnasta ja se on aktiivisessa käytössä.

Ilmoituksen jättäjä ei ole palvelukodin yhteistyökumppani, Glad-Rasmussen sanoo.

– Pyydämme kyseistä ilmoittajaa olemaan yhteydessä ja selvitämme, miksi hän on kyseisen ilmoituksen tuonut ilman lupaa.

Ilmoittaja: hierontaa oli tarkoitus markkinoida ikäihmisten sijaan hoitajille

Ilta-Sanomat soitti ilmoitukseen kirjattuun numeroon. Puhelimen päässä vastaa mies, joka ei aluksi tunnu muistavan, mistä on kyse.

– Ilmoitus on ollut joskus vuosi sitten. Asiakkaita ei ole ollut yhtään. Se on unohtunut, kun ei ole ollut yhteydenottoja.

Ilmoittajan mukaan ”eroottista ja sensuellia hierontaa” sisältänyt ilmoitus on suunnattu ikäihmisten sijaan palvelukodin hoitajille. Mies on puhelimessa niukkasanainen. Myöhemmin hän vastaa vielä muutamaan kysymykseen tekstiviestillä. Hän ei kuitenkaan suostu avaamaan, onko hieronta hänen pääasiallinen työnsä vai sivutoimensa.

– Eiköhän tämä ollut tässä, mies viestittää.

Palvelukodin johtajan mukaan miehen väite siitä, että ilmoitus on ollut paikalla vuoden, ei ole totta.

– Ei voi pitää missään nimessä paikkaansa. Hän on voinut tuoda saman ilmoituksen aikaisemminkin, mutta tämän ilmoituksen kohdalla väite ei voi pitää paikkaansa.

Kyseisessä ikäihmisille tarkoitetussa palveluasumisyksikössä on 13 palveluasuntoa sekä 15-paikkainen ryhmäkoti.