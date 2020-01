Ilmatieteen laitoksen tutkija julkaisi kuvaparin, joka kertoo paljon Etelä-Suomen talvesta

– Viime vuonna Suomi näytti hieman erilaiselta.

Etelä-Suomen talvi on ollut harvinaisen leuto ja vähäluminen, sen on huomannut jokainen Oulun alapuolella asuva suomalainen. Ilmatieteen laitoksen tutkijan Mika Rantasen Twitterissä julkaisema kuvapari havainnollistaa eron viime vuoteen harvinaisen selvästi.

Rantanen on yhdistänyt satelliittikuvat, jotka on otettu 11. tammikuuta vuosi 2019 ja 10. tammikuuta 2020. Ne hän on napannut Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan avoimelta Worldview-sivustolta.

Asiaan sattaa tulla muutos tänään ainakin Länsi-Suomessa. Ilmatieteen laitos ennustaa, että illalla saadaan paikoin lumi- tai räntäsadetta.