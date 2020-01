Vantaalainen Marko ikuisti henkeäsalpaavan kauniin otoksen – taustalla vuosien takainen haave ja kymmeniä yrityksiä

Juuri nyt

Linturi on yrittänyt ottaa tällaista kuvaa jo vuosia.

Kuvan onnistuminen on useasti ollut pienestä kiinni.

Vantaalainen Marko Linturi ikuisti tänään perjantaina lentokoneen liitämässä täyden kuun ohi.

– Oli jopa vähän epäuskoinen fiilis, hän kertoi IS:lle.

Suorastaan maagisen otoksen taustalla on vuosien takainen haave.

– Näin vastaavan kuvan vuosia sitten, ja siitä lähtien olen haaveillut tällaisen kuvan ottamisesta.

Linturi on yrittänyt saada tähtäimeensä täydellisen otoksen useita kertoja vuosien varrella.

– Asun lentokentän vieressä, joten minulla on hyvät mahdollisuudet kokeilla kuvata tilannetta. Aina kun olen nähnyt, että lentokone on lentämässä läheltä kuuta, olen ottanut kameran asemiin, ja jäänyt kyttäämään.

– Olen joskus päässyt lähelle, ja joskus jopa melkein onnistunut.

Linturi pitää itseään vakavana harrastajana.

Linturi on yrittänyt ottaa kuvaa lähinnä kotoa käsin.

– Täältä on semmoinen linja, että näen nousevat koneet ja niiden lentoradan. Tänään olin lentokentällä kuvaamassa, kun oli täysikuu ja kirkas sää. Lentokenttä on hyvä paikka kuvata, kun siellä on laakeaa ja näkee kauas horisonttiin, ja saa kuun kuvattua niin, että se näyttää valtavalta, hän kertoo.

Otos syntyi ikään kuin vahingossa. Linturi oli lentokentän vieressä kuvaamassa nousevia lentokoneita, kun hän huomasi sivusilmällä, että kauempana oleva lentokone näytti menevän kuuta kohti.

– Tänään se sitten vihdoin osui kohdalle. Olihan se sellainen juttu, että hyvältä tuntuu. Pistin kameran kohti kuuta, ja tarkistin, että kaikki on valmiina, jos se sattuu siitä menemään. Siitähän se sitten meni, ja nappi pohjassa sain monta kuvaa siitä tapahtumasta. Täytyy myöntää, että suunnittelusta huolimatta tuuri oli se, joka tämän enimmäkseen ratkaisi.

Lentokoneet ovat yksi Linturin lempikuvausaiheista. Juuri kuun ja lentokoneiden yhdistelmä on jostain syystä lähellä hänen sydäntään.

– Voisi melkein sanoa, että tavaramerkkinäni ovat juuri kuvat, joissa lentokone ja kuu ovat jollain tavalla samaan ruutuun sommiteltuina.

Linturi ei ole ammattikuvaaja, mutta se ei häntä haittaa, päinvastoin.

– Olen tämmöinen vakava harrastaja. Jonkin verran olen pientä keikkaa tehnyt, mutta pidän itseäni luontokuvaamisen harrastajana. Pari näyttelyäkin olen pitänyt harrastepohjalta, mutta sellaisena se on hyvä pitääkin. Jos se olisi ammatti, se ei enää olisi hauskaa, hän tuumaa.