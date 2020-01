Nyt katseet taivaalle: Kuun puolivarjopimennys näkyy lähes koko maassa

Juuri nyt

Maa heittää avaruuteen varjokartion ja Kuun kiekko tummuu puolivarjopimennyksen aikaan.

Suomessa nähdään perjantai-iltana Kuun puolivarjopimennys kello 19.08–23.12. Sääennuste näyttää lupaavalta, sillä Foreca kertoo Twitter-tilillään, että taivas on laajalti selkeä.

– Sää näyttää suotuisalta. Puolivarjo on havaittavissa parhaiten pimennyksen keskivaiheilla eli noin kello 21, tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan Kuu ja planeetat -ryhmän yhteyshenkilö Veikko Mäkelä kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että puolivarjopimennys on melko hailakka, mutta kameralla voi ottaa kuvia puolivarjopimennyksen eri vaiheista ja verrata niitä keskenään. Samalla voi seurata sitä, miten Maa heittää avaruuteen varjokartion ja siksi puolivarjopimennyksen aikaan Kuun kiekko tummuu.

– Kuuta voi tarkkailla myös paljain silmin tai kiikarilla. Myös kaukoputkea voi käyttää pienillä suurennuksilla, hän sanoo.

Pilviä taivalla on ennusteiden mukaan lähinnä vain Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Länsi-Lapissa.

Ursan sivuilta selviää, että puolivarjopimennys alkaa klo 19.08 ja on syvimmillään klo 21.10. Näytös on kokonaan ohitse kello 23.12. Aivan syvimmässä vaiheessa Kuun alareuna saattaa näyttää jotenkin vajaalta, muttei kuitenkaan samalta kuin osittaisessa pimennyksessä, jossa varjon reuna on varsin terävä.

