Tällaiseen kuntoon 100 000 euron Angry Birds -laiva ruhjottiin Espoossa

Miksi hävitysvimma kohdistui lasten leikkivälineisiin? Espoon Angry Bids -puistossa turmeltiin leikkivälinelaiva.

Espoolaisia lapsiperheitä odotti lohduton näky vuodenvaihteen jälkeen. Oittaan mukavana kokoontumispaikkana tunnetun Angry Birds -puiston leikkivälinelaiva oli ruhjottu tahallaan karmeaan kuntoon.

IS kysyi poliisilta, mistä järjettömässä tuhotyössä voisi olla kysymys.

– Vielä 30.12 laiva oli kunnossa ja 2.1. Espoon kaupunki huomasi leikkivälineen vahingot ja teki ilmoituksen poliisille, jutun tutkinnanjohtaja rikosylikonstaapeli Jonna Arifullen Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo Ilta-Sanomille.

– Tällainen vandalismi on erittäin harmillista, varsinkin kun kyse on avoimesta liikuntapaikasta, joka on tuottanut iloa lapsille ja perheille Oittaan alueella, Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antola puolestaan kertoo Ilta-Sanomille.

Liekkivälinelaiva on pirstottu karmeaa kuntoon. Väki ihmettelee, miksi kiva leikkiväline on tuhottu säpäleiksi.

Espoolaisia ihmetyttää, mikä voinut ajaa jonkun tällaiseen hävityksen vimmaan. Poliisin mukaan Oittaan alueella ei ole ilmennyt mitään vahingontekojen rypästä.

– Jutun tutkinta on alkanut, mutta meillä ei ole aivan vielä epäiltyä. Juttua tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä vahingonteko, rikosylikonstaapeli Arifullen kertoo.

Leikkivälinelaiva oli lohduton näky vimmaisen turmelun jälkeen.

Hänen mukaansa tekijä tai tekijät eivät ole ehkä tajunneet, miten suuret taloudelliset vahingot he ovat saaneet aikaan. Järjettömässä teossa ei ole kyse mistään pienestä vahingosta, sillä laitteen hankintahinta oli lähes 100 000 euroa.

Espoon Oittaan perheiden kiva leikkipaikka koki järjetöntä tuhoa. Laitteen hankintahinta oli noin 100 000 euroa.

Pahinta on tietysti se, että alueen väeltä vietiin mahdollisuus viettää aikaa yhdessä mukavalla leikkipaikalla.

Poliisi on hyvin kiinnostunut yleisövihjeistä ja pyytääkin ilmoittamaan aiheeseen liittyvistä havainnoista sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi. Asiasta voi soittaa myös vihjepuhelimeen 0295 413 031.