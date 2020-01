Helsingin Koskelantiellä tulittanut mies vangittiin epäiltynä murhan yrityksestä – ampui seitsemän laukausta

Tutkinnanjohtajan mukaan 32-vuotiaan epäillyn ja kohdeautossa olleen kolmekymppisen miehen välillä oli viime syksynä riitatilanne, joka on niin ikään poliisilla tutkinnassa.

Lauantaisesta Koskelantien ampumisesta epäilty 32-vuotias mies on vangittu perjantaina. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen murhan yrityksestä todennäköisin syin epäiltynä.

Helsingissä Koskelantien ja Hämeentien risteyksessä tapahtui viime lauantaina alkuillasta ampumavälikohtaus, jossa epäilty poliisin mukaan nousi ulos autosta ja ampui kohti toista samassa risteyksessä ollutta autoa, jonka sisällä oli kolmekymppinen mies.

Laukaukset osuivat autoon, eikä uhri saanut tilanteessa fyysisiä vammoja.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että epäilty ampui käsiaseella yhteensä seitsemän laukausta.

Epäilty on kertonut poliisille kohdanneensa itselleen entuudestaan tutun miehen liikenteessä sattumalta. Epäilty myöntää ampuneensa kohti toisen miehen autoa hankkimallaan luvattomalla pienikaliiberisella aseella. Mies kuitenkin kiistää, että aikeena olisi ollut tappaa.

– Hän on myöntänyt ampumisen, mutta ei tappamistarkoitusta. Epäillyn kertoman mukaan tarkoitus olisi ollut pelotella, Kanth sanoo.

Poliisi tutkii ampumista murhan yrityksenä. Murhan yrityksen tunnusmerkistö edellyttää teolta etukäteissuunnittelua ja vakaata harkintaa.

– Suunnitelmallisuutta tässä selvitellään, että millä asteella se on ollut. Hänet on vangittu murhan yrityksestä epäiltynä, eli nimikkeeseen on otettu kantaa myös käräjäoikeudessa.

Poliisin mukaan epäillyllä ja uhrilla on ollut aikaisemmin erimielisyyksiä. Miesten keskinäisiä erimielisyyksiä epäillään tällä hetkellä Koskelantien ampumisen motiiviksi.

Poliisilla tutkii myös kaksikon välistä vanhaa selkkausta. Kanthin mukaan viime syksynä epäillyn ja uhrin välillä tapahtui riitatilanne, johon liittyen molempia epäillään pahoinpitelystä.

– Riidan syy on ihmissuhteet. He ovat toisensa jollakin tasolla oppineet tuntemaan, Kanth kuvailee.

Poliisilla oli Koskelantien alueella lauantai-iltana 4. tammikuuta iso operaatio ampumisvälikohtauksen vuoksi. Kenenkään sivullisen ei tiedetä loukkaantuneen välikohtauksessa.

Välittömästi ampumisen jälkeen 32-vuotias epäilty pakeni paikalta autolla, jonka hän myöhemmin hylkäsi. Epäilty oli poliisia karussa kaksi päivää, mutta ilmoittautui itse poliisille loppiaismaanantaina.

Murhan yrityksen lisäksi 32-vuotiasta miestä epäillään tapauksessa myös ampuma-aserikoksesta ja vaaran aiheuttamisesta.

Syytteen nostamisen määräaika tapauksessa on 4. maaliskuuta 2020.