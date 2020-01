Etelä-Suomen hiihtolomalaisten on otettava suunnaksi pohjoinen, mikäli he mielivät päästä nauttimaan lumesta.

Lumiraja uhkaa vetäytyä Suomessa yhä pohjoisemmaksi. Leuto ja lumeton talvi jatkuu maan eteläosissa pitkälle helmikuuhun.

Ei ole hankia, eikä korkeita nietoksia. Ainakaan eteläisessä ja läntisessä Suomessa. Leuto ja lumeton talvi jatkuu maan eteläosissa pitkälle helmikuuhun, kertovat pitkän ajan ennusteet.

Etelä-Suomen hiihtolomalaisille tämä tarkoittaa sitä, että suunnaksi on otettava pohjoinen, mikäli mielii päästä nauttimaan lumesta.

– Jos katsoo pitkiä ennusteita, niin ne ovat hyvin punaisia. Näyttää siltä, että lauha sää jatkuu helmikuun puoleenväliin saakka, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Anniina Valtonen.

Hän kertoo, että Pohjois-Atlantilla olevat matalapaineet tuovat Suomeen lauhaa ilmaa. Valtosen mukaan kunnon sysäystä talven tuloon ei ainakaan vielä ole näköpiirissä.

– Jotta kunnon talvi tulisi, ilmavirtauksen pitäisi kääntyä itäiseksi, jotta Venäjältä pääsisi kylmää ilmaa meille.

Valtonen jakoi Twitter-tilillään kuva-animaation lumirajan vetäytymisestä Suomessa. Pelkästään kuluneen viikon aikana muutos on ollut huima.

Itä-Suomessa Parikkala, Mikkeli ja Joutsa ovat eteläisimpiä paikkoja, joista lunta voi tammikuun toisena perjantaina löytää. Paikkakuntien mittausasemilla lunta on rekisteröity kaksi senttiä.

Läntisimmät lumet löytyvät puolestaan Alajärveltä ja Ylivieskasta, 3–5 senttiä.

– Jo pelkästään viikon kuluttua perjantaina nämä kaupungit ovat täysin lumettomia. Myös Keski-Suomi, jossa tällä hetkellä on lunta noin 5–15 senttiä, on viikon aikana muuttumassa lumettomaksi. Näyttää siis siltä, että lumet katoavat kokonaan hyvin laajalta alueelta.

Minne asti pitäisi mennä, jotta voisi nauttia lumisesta hiihtolomasta?

– Jos haluaa hiihtolomalla varmasti nauttia lumesta, niin kannattaa suunnata Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen, Koillismaalle tai Lappiin, Valtonen toteaa.

Lapissa lunta sitten riittääkin. Valtosen mukaan Kittilässä ja Inarissa lunta on jopa ennätyksellisen paljon ajankohtaan nähden.

Maan keskiosassa lunta on puolestaan harvinaisen vähän.

– Tähän aikaan vuodesta lunta kuuluisi maan keskiosassa olla 20–35 senttiä enemmän.

Koulujen hiihtolomat pidetään kolmessa erässä viikoilla 8, 9 ja 10. Lumirajaennustetta Valtonen ei viiden viikon päähän vielä näe. Hänen mukaansa suurta muutosta säätyyppiin ei kuitenkaan ole näkyvissä.

Peukut pystyyn pakkaselle

Lumi ja pakkanen ovat kriittisen tärkeitä monille matkailuyrittäjille. Jämsän Himoksella etenkin pakkasta toivotaan kovasti, sillä reilun kuukauden päästä alkava hiihtolomajakso on iso sesonki hiihtokeskukselle.

– Onneksi hiihtolomien alkuun on vielä hyvin aikaa. Täällä pidetään peukkuja ja lähetetään toiveita yläilmoihin, että saataisiin yhtäjaksoista lumetuspakkasta, naurahtaa toimitusjohtaja Elsi Ojala.

Tällä hetkellä Himoksen rinnekapasiteetista noin kolmasosa on käytössä. Kaikkien rinteiden lumettaminen vaatii keskimäärin 35 pakkasvuorokautta.

Himoksen toimitusjohtaja Elsi Ojalan mukaan monet hakevat hiihtokeskuksista lumikokemuksia ja talven tuntua.

– Tällä hetkellä on takana on 12 lumetusvuorokautta. Auki on 9 rinnettä 26:sta, eli vielä riittää tekemistä. Seuraamme tilannetta herkeämättä ja käytämme kaikki mahdolliset lumetusjaksot hyödyksi.

Tehokas lumettaminen vaatii Ojalan mukaan vähintään noin seitsemän asteen jatkuvan pakkasen.

Lämpötilojen edestakainen sahaaminen tuo mukanaan ylimääräisiä kustannuksia.

– Kun lämpötila nousee, lumettaminen pitää välillä keskeyttää ja lumitykit sammuttaa. Ylimääräiset työtunnit aiheuttavat siten lisäkustannuksia.

Tykkilumen tekeminen jatkuu Himoksella kuitenkin heti, kun lämpömittari näyttää riittävästi pakkasasteita.

Ojala sanoo olevansa tyytyväinen loppiaisena päättyneeseen joulun ajan sesonkiin. Leuto keli ei ole karkottanut asiakkaita.

– Kävijämäärässä olemme viime vuoden tasolla. Toki joulusesonkiin mahtui mukaan sadepäiviä, jotka vaikuttivat myyntiin. Täytyy olla kuitenkin tyytyväinen.

Ojala huomauttaa, että lauha ja musta talvi ei ole lumikokemusta eteläsuomalaisille vielä tarjonnut.

– Lunta etsivät ihmiset tietävät, että ainakin täältä rinteestä sitä löytyy, vaikka muualla sitä ei olisikaan. Monet tulevat hakemaan lumikokemuksia ja talven tuntua, Ojala toteaa.