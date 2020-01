Kommentti: Sveitsi ja Suomi harkitsevat hävittäjäkauppoja samaan aikaan – mitä voimme oppia käkikellojen maasta?

Uusien taistelulentokoneiden hankinnassa on paljon muuttujia, eikä politiikka ole niistä vähäisin, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Legendaaristen Hurricane-, Hunter- ja Harrier-taistelulentokoneiden kehittäjä Sir Sydney Camm oli täsmälleen oikeassa.

”Jokaisella nykyaikaisella lentokoneella on neljä ulottuvuutta: siipien kärkiväli, pituus, paino ja politiikka”, sanoi Camm 1960-luvun puolivälissä, kun Britannia oli peruuttanut rahoituksen uuden taktisen rynnäkkö- ja tiedustelukoneen tuotannolta. Kone oli muuten hyvä, mutta poliitikoille se ei kelvannut.

Mikään ei ole muuttunut. 2020-luvun hävittäjähankinnoissa politiikka on edelleen tärkeässä osassa, vaikka veronmaksajia kiinnostavat lähinnä koneiden suorituskyvyt ja hintalappu.

Sveitsi hankkii vanhentuvan Hornet-kalustonsa tilalle uusia monitoimihävittäjiä samaan aikaan kuin me. Suomessa pääpuolueet vievät meidän HX-hankettamme lähes yksimielisesti eteenpäin, mutta Sveitsissä asiasta on puhjennut poliittinen kiista.

Alppimaan hankintaprosessi on nimeltään Air2030, ja se on noin vuoden edellä meitä. Koelennot on jo tehty, ja ostopäätös on edessä vielä tämän vuoden aikana. Hanketta mutkistaa vasemmiston, vihreiden ja usean rauhanjärjestön ajama kansanäänestys, joka periaatteessa voisi kaataa koko 6 miljardin frangin (4,6 mrd. euroa) jättikaupan.

Hävittäjäkaupan vastustajat keräävät parhaillaan kansanäänestystä varten tarvittavia 50 000:ta kannatuskorttia. Sveitsiläisten maanpuolustustahto kuitenkin todennäköisesti voittaa äänestyksessä, ja hävittäjähankinta etenee maaliin saakka parlamentissa enemmistössä olevien keskusta- ja oikeistopuolueiden tahdon mukaisesti.

Yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon aloitti perjantaina koelento-ohjelmansa Suomen HX-hankkeessa.

Suomi on ostamassa 10 miljardilla eurolla noin 60 konetta järjestelmineen. Sveitsi saanee 4,6 miljardilla eurolla noin 40 konetta, todennäköisesti jopa vähemmän. Kandidaatit ovat samat kuin meidän HX-hankkeessamme, lukuun ottamatta Saab Gripen E:tä. Ruotsalaiset eivät ehtineet saada Gripenin uusinta E-mallia valmiiksi operatiiviseen käyttöön ennen Sveitsin koelento-ohjelmaa. Se oli iso pettymys Saabille.

Sekä Sveitsin että Suomen hävittäjäkaupalla on vahva ulkopoliittinen ulottuvuus. Hankinta sitoo molemmat maat tiiviisti koneen ja sen aseiden valmistajamaahan. Mahdollisimman moni kone pitää olla käyttökunnossa sekä rauhan että konfliktin aikana – sitä varten niille pitää turvata kaikissa oloissa huolto, varaosat ja asetäydennys. Lisäksi konetta ja sen järjestelmiä hallitsevien ohjelmistojen pitää olla kunnossa. Koneiden ja sensorien ominaisuuksia voidaan muuttaa ohjelmistopäivitysten avulla.

Kaikki HX-tarjokkaat vakuuttavat, että koneiden huolto- ja tukeutumisjärjestelmät sekä ohjelmistopäivitykset pysyvät suomalaisten omassa hallinnassa. Mutta voiko tästä saada 100-prosenttisen varmuuden?

Maantieteellinen ja poliittinen valinta on molemmissa maissa sama: Eurooppa vai Yhdysvallat? Jos päädytään eurooppalaiseen koneeseen – Eurofighteriin, Gripeniin tai Rafaleen, olemme sidoksissa eurooppalaisiin valmistajiin ja järjestelmiin. Ja jos valitaan Super Hornet tai F-35A, sitoudumme teknologisesti Yhdysvaltoihin. Tässä ei tietenkään ole mitään uutta: sekä Sveitsin että Suomen ilmavoimat lentävät jo nyt F/A-18 Horneteilla.

” Jos ajatellaan eurooppalaisen konfliktin kulkua, pitäisin erittäin tärkeänä sitä, että meillä olisi samanlaisia sotatarvikkeita kuin naapureilla.

Sveitsissä entinen suurlähettiläs Marcel Stutz on huolissaan siitä, ettei Air2030-hankkeen ulkopoliittisesta ulottuvuudesta ole käyty kunnon keskustelua.

– Me sitoudumme ulkopoliittisesti 30 vuodeksi yhteen valtioon tai blokkiin. En voisi kuvitella tilannetta, jossa kansalaiset päästäisivät tämän keskustelun unohtumaan, Stutz sanoi Sveitsin yleisradioyhtiön SRF:n haastattelussa 8. tammikuuta.

Stutz kallistui valinnassa kotimantereen puolelle.

– Jos ajatellaan eurooppalaisen konfliktin kulkua, pitäisin erittäin tärkeänä sitä, että meillä olisi samanlaisia sotatarvikkeita kuin naapureilla, suurlähettiläs jatkoi.

Suomi puolestaan on sotilaallisesti liittoutumaton Euroopan unionin jäsen ja Naton kumppanimaa, jolla on kahdenvälisiä puolustusjärjestelyjä Yhdysvaltain, Britannian, Ranskan ja Ruotsin kanssa. Naton eurooppalaisista jäsenmaista Norja, Tanska, Britannia, Belgia, Hollanti, Italia ja Turkki ovat jo päättäneet hankkia F-35-koneita, tosin toimitukset viimeksi mainittuun ovat jäässä. Näin siis tukea niiden huoltoon ja korjauksiin sekä varaosa- ja ammustäydennystä olisi saatavissa lähialueilla. Yhdysvallat rakentaa koneelle globaalia huolto- ja tukijärjestelmää, mutta toimiiko se tositilanteessa?

Näitä kysymyksiä sekä Sveitsin että Suomen puolustushallinnot varmasti parhaillaan pohtivat.

Suomessa valtioneuvosto tekee uuden monitoimihävittäjän hankintapäätöksen ensi vuonna, ja ensimmäisten koneiden toimituksia odotetaan vuodesta 2025 alkaen. Valtioneuvosto järjestää kauppaan tarvittavat 10 miljardia euroa normaalin puolustusbudjetin ulkopuolelta. Viime kädessä HX-hankkeen rahoitus on kuitenkin eduskunnan käsissä.

Toistaiseksi hävittäjistä käyty poliittinen keskustelu on Suomessa ollut maltillista, jopa laimeaa, toisin kuin Sveitsissä. Viimeistään silloin kun konevalinta on tehty, debatti toivottavasti syttyy liekkiin kuin jälkipoltin.