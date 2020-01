Karjalan lennoston kahden varusmiehen epäillään rikkoneen vartiotehtävän määräyksiä – ottivat kiinni harjoitukseen kuulumattomia

Karjalan lennoston päätukikohta on Rissalassa 20 kilometrin päässä Kuopiosta. Kuvassa on F/A-18 Hornet Rissalassa toukokuussa 2016.

Karjalan lennoston komentaja päättää asian mahdollisesta lähettämisestä syyttäjälle syyteharkintaa varten.

Puolustusvoimat on saanut valmiiksi esitutkinnan ilmavoimien varusmiesten joukkokoulutuskauden päättöharjoituksen erikoisista 24.5.2018 tapahtumista. Karjalan lennoston varusmiehet ottivat tuolloin kiinni kaksi harjoitukseen kuulumatonta henkilöä.

Poliisi päätti olla käynnistämättä asiassa esitutkintaa laittoman uhkauksen tai tuottamuksellisen vapaudenriiston osalta. Muiden sotilasrikosten osalta Pääesikunnan rikostutkinnasta vastaava oikeudellinen osasto on suorittanut esitutkinnan, joka valmistui joulukuun 2019 lopussa.

– Varusmiesten epäillään rikkoneen vartiotehtävään liittyviä määräyksiä suorittaessaan harjoitukseen kuulumattomien henkilöiden kiinnioton tietoisena siitä, ettei henkilöillä ole ollut hallussaan niin sanottua maalimieskorttia, joka olisi osoittanut, että he kuuluvat harjoitusjoukkoon, sotilaslakimies Jouni Pulkkinen Pääesikunnan oikeudelliselta osastolta kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että kiinniotetut henkilöt olivat esittäneet kulunvalvontapaikalla heidän työnantajayrityksen kulkuluvat.

– Esitutkinnassa ei pystytty selvittämään, kuka oli antanut käskyn suorittaa kiinnioton, hän sanoo.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

– Asia on siirretty toimivaltaiselle kurinpitoesimiehelle Karjalan lennoston komentajalle, joka päättää asian lähettämisestä syyttäjälle syyteharkintaa varten, Pulkkinen kertoo.

– Mahdollista syytettä ajettaisiin käräjäoikeudessa, hän sanoo.

Esitutkinnassa on kuulusteltu vartiorikoksesta epäiltynä kaksi varusmiestä. Lisäksi kuulusteltiin rikoksesta epäiltynä kahta puolustusvoimien ammattisotilasta, joita ei enää epäillä rikoksesta. Myös kiinniotetut henkilöt on kuulusteltu, eikä heillä ole asiassa vaatimuksia.

Karjalan lennosto on ilmavoimien valmiusyhtymä, jolla on jatkuva operatiivinen johtamisvalmius. Karjalan lennoston päätukikohta on Rissalassa 20 kilometrin päässä Kuopiosta. Lennostolla on toimipisteitä koko itäisen ja eteläisen Suomen alueella, joka on samalla sen vastuualue.

Asiasta kertoi aiemmin myös Iltalehti.