Poliisi: Näitkö kuka tuhosi 100 000 euron Angry Birds -laivan Espoossa?

Poliisi on kiinnostunut havainnoista.

Espoosta on paljastunut törkeä vahingonteko.

Vahingon kohteena on Oittaan Angry Birds -puisto. Puistosta on turmeltu leikkivälinelaiva, jonka hankintahinta on ollut lähes 100 000 euroa. Vahingosta aiheutuneiden kustannusten suuruus ei ole vielä tiedossa.

Vahingonteko on tapahtunut vuoden vaihteessa, 30.12.–2.1. välisenä aikana.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä vahingontekona.

Poliisi on kiinnostunut yleisövihjeistä. Poliisi pyytää ilmoittamaan aiheeseen liittyvistä havainnoista sähköpostitse vihjeet.espoo@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen 0295 413 031.