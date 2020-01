Kommentti: Marinin taika puri – mutta riittääkö se kääntämään kilvan?

Pääministeripuolue demarit on nousussa, mutta riittääkö se ravistamaan opposition pääpuoluetta perussuomalaisia?, kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Demarit voivat viimeinkin huokaista edes hieman helpotuksesta. Ylen uuden kannatusmittauksen mukaan puolueen suosio on noussut melkein kaksi prosenttiyksikköä ja on nyt 14,9 prosenttia. Tämä on silti lähes kymmenen prosenttia vähemmän kuin perussuomalaisten kannatus 24,3 prosenttia.

Demarien nousua selittää yksi nimi, Sanna Marin. Pääministeri Marin on antanut äkkiä vanhalle ja väsyneelle puolueelle uudet nuoret kasvot. Hänet on huomattu ulkomailla, mikä on mannaa ikuisesti alemmuudentuntoisille suomalaisille. Marinin aika antaa näyttöjä on nyt, jos hän haluaa todella kääntää demarien suunnan.

Marin saattaa salaa olla kuitenkin vielä tyytyväisempi siitä, että hankalan hallitusliittolaisen keskustan suosio nousi myös. Se kasvoi 1,4 prosenttiyksiköllä ja on nyt 12 prosenttia. Tämä hellittää keskustan kipuilua ja tekee siitä vähän vähemmän arvaamattoman. Katri Kulmunin lähtölaskua keskustan johdosta kuulutettiin jo alkaneeksi, mutta sekin voi vielä peruuntua.

Hallitus ei silti voi olla kovin tyytyväinen, sillä kannatussiirtymät ovat paljolti hallituspuolueiden välisiä. Vihreät menetti melkein kaksi prosenttiyksikkö kannatustaan ja on nyt tasoissa keskustan kanssa. Marin on nyt valovoimaisempi nuori punavihreä nainen kuin vihreiden Maria Ohisalo. Antti Rinteen äijämäinen olemus pelasi koko ajan vihreiden pussiin, ja hän ei päässyt siitä eroon vaikka olisi uimahyppyjä takaperin tehnyt. Keskusta ratkaisi tämän ongelman demarien puolesta pakottaessaan Rinteen jättämään pääministerin pallin.

Vihreiden suuri etumatka keskustaan lisäisi myös konflikteja hallituksen sisällä, koska puolueet ovat ympäristöasioissa usein täysin vastakkaisilla kannoilla.

Perussuomalaisten huippu?

Perussuomalaisten kannatus pysyi nyt täsmälleen samassa kuin mitä se oli Ylen edellisessäkin mittauksessa. Otsikoissa hehkutettiin perussuomalaisten kasvua mittauksissa pitkin syksyä, mutta se tapahtui jatkuvasti pienemmin askelin.

Älkää käsittäkö väärin: perussuomalaisten nopea nousu puolueen hajoamisen jälkeisestä alle kymmenestä prosentista lähes neljännekseen on ollut huikea. Se on kuitenkin tapahtunut sellaista vauhtia, että epävarmaa höttöäkin voi olla mukana. On ihmisiä, jotka haluavat kyselyyn vastatessaan aina olla voittoisalta näyttävässä kelkassa.

Kun Antti Rinne kaatui, perussuomalaisten rivistä kuului mutinaa, että olisi pitänyt järjestää uudet vaalit. Tämä ei ollut pelkkää agit proppia. Mitä pidemmälle vaalikausi venyy, sitä ilmeisemmäksi käy perussuomalaisten taktinen heikkous. Parin teeman toistelu juuri ennen vaaleja oli tehokasta. Kun kuukaudet kuluvat, jankkaaminen alkaa vaikuttaa tylsältä ja muitakin asioita nousee väkisin kansaa kiinnostaviksi keskustelunaiheiksi. Kilvan suunta voi muuttua niin, että muut kirivätkin perussuomalaisia kiinni.

Kokoomuksen valinnat

Kokoomuskin on viimein saanut oppositioasemasta hyötyä ja sen kannatus oli 19,3 prosenttia. Kokoomuksen kannalta pikaiset vaalit eivät välttämättä olisi etu. Se hakee yhä aseita opposition sisäisessä kilpailussa. Jos ne löytyvät, kokoomus voi vielä mennä parissa vuodessa perussuomalaisten ohi.

Kokoomuksessa on jonkin verran kasvanut halu kokeilla tulevaisuudessa hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Ainakin puheenjohtaja Petteri Orpon lähipiiriä tämä epäilyttää. Keskustan ja demarien uusi vahvistuminen avaisi kokoomuksellekin enemmän mahdollisuuksia tulevaisuudessa.