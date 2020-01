Sää lauhtuu viikonlopuksi – etelään luvassa vesisateita

Tänään sää on enimmäkseen poutaa ja selkeää tai puolipilvistä.

Koillis-Lapissa tuulee navakasti luoteesta ja tulee lumikuuroja. Oulun korkeudella pilvisyys voi lisääntyä.

Maan etelä- ja keskiosassa on pakkasta 0 – 3 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla on noin 5 astetta pakkasta ja Lapissa on pakkasta 5 - 10 astetta.

Lauantaina lounaistuuli voimistuu ja pilvisyys lisääntyy selkeämmän aamun jälkeen.

Illaksi lännestä saapuu Suomeen lumi- ja räntäsateita. Lännessä ja etelässä sade muuttuu sään lauhtuessa vedeksi.

Päivälämpötila on länsirannikolla vähän nollan yläpuolella, maan itäosasta Etelä-Lappiin on pakkasta noin 5 astetta, Pohjois-Lapissa pakkasta on kymmenkunta astetta. Sunnuntaiyötä kohti sää lauhtuu maan etelä- ja keskiosassa.

Sunnuntaina vesisateita liikkuu maan etelä- ja keskiosaan ja lumisateita Pohjois-Lapin yli itään. Pohjois-Suomen eteläosassa pilvipeite rakoilee.

Etelä- ja keskiosassa lämpötila on suojan puolella, maan pohjoisosassa on pakkasta päivällä vähän 5 asteen molemmin puolin.