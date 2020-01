Pitkät ennusteet näyttävät lauhaa säätä helmikuulle asti – syy löytyy pohjoiselta napa-alueelta

Lämpötila pysyy tavanomaista leudompana koko viikonlopun ja ensi viikon alun. Lapissa lunta on paljon.

Tammikuu alkoi harvinaisen lauhassa säässä. Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) tuoreimman ennusteen mukaan Suomessa vallitsee tavanomaista leudompi sää.

Talven erikoisuutta lisää se, että samaan aikaan kun etelässä harmitellaan lumetonta talvea, Lapissa mitataan ennätyksellisiä lumen syvyyksiä. Esimerkiksi Kittilän Pokassa lumen syvyys oli torstaina 88 senttimetriä.

Meteorologi Anniina Valtonen kertoo Twitter-tilillään, että syyllinen lauhaan säähän on voimakas polaaripyörre. Suomessa vallitsee sinnikäs länsivirtaus, joka tähän aikaan vuodesta tarkoittaa lauhaa säätä. Pitkät ennusteet näyttävät lauhaa säätä helmikuun puolelle asti.

Mistä lauha sää johtuu?

– Pohjoisen napa-alueen pyörre vaikuttaa siten, että Suomen yllä pysyy läntinen virtaus. Se näkyy käytännössä siten, että vaikka tulossa on pari pakkasyötä, lauha sää jatkuu Suomessa koko viikonlopun, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että torstaina ja perjantaina sää on laajalti poutainen ja selkeä. Lähinnä Pohjois-Lapissa sataa paikoin lunta. Länsituuli on edelleen melko puuskaista.

Nollaraja pian jo Oulun korkeudella

– Nollaraja on viikonloppuna jo Oulun korkeudella saakka. Lämpötila on noin kolme astetta ajankohdan keskiarvoa korkeampi, mikä tarkoittaa sitä, että lämpötila on ylimmillään maan eteläisissä osissa +4 ja ylimmillään Pohjois-Suomessakin 0 astetta, Laakso sanoo.

Ei talvista säätä eteläiseen Suomeen ensi viikollakaan

Tammikuun puoliväli lähestyy jo eikä sää ole muuttumassa talviseksi. Muutosta ei ole luvassa ensi viikon alussakaan.

– Samanlainen säätyyppi jatkuu ensi viikon alussakin, Laakso kertoo.

Tällä menolla vaarassa on myös tammikuun kaikkien aikojen lämpötilaennätys. Vuonna 1973 mitattiin 6.1. Ahvenanmaan Jomalassa 10,9 astetta. Ahvenanmaan Hammarlandissa mitattiin keskiviikkona jo 8,7 astetta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen näkyy Suomessa. Pitkät lämpötila-aikasarjat paljastavat Suomen ilmaston lämmenneen kaikkina vuodenaikoina. Lämpeneminen on kuitenkin ollut voimakkainta talvella.