1 300 jäälyhdyn hehku valaisi Paakin kylän – katso upea video

Sunnuntaina Sotkamossa sijaitseva Paakin kylä välkehti 1 300 jäälyhdyn hehkussa iltapäivästä puoleen yöhön. Perinnettä on vaalittu yhteisöllisessä hengessä jo melkein 30 vuotta.

Ulkolämpötilaltaan viileä mutta tunnelmaltaan lämmin tapahtuma houkutteli kyläläisten arvioiden mukaan paikalle noin 4 000 vierailijaa. Janne Malisen videon myötä kuka tahansa voi päästä kokemaan tapahtuman tunnelmia sekä ihailla kokonaisuutta yläilmoista. Illan hämärtyessä 1 300 lyhtyä valaisi kimmeltäen kylän lumisia katuja. Valojen tanssi liekehti kylän kaarteissa pimeyden laskeuduttua.

Yhteisölliseksi perinteeksi muodostunutta tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1993. Jäälyhdyillä haluttiin alun perin toivottaa hyvää joulua ohikulkijoille, Janne Malinen muistelee.

Tänä vuonna jäälyhdyillä valaistiin tienvarsien lisäksi talojen pihoja, peltoa sekä metsikköä.

Vaikka tapahtuman suosion kasvu on ollut kyläläisten tiedossa, se yllätti Malisen täysin. Kylässä asuu hänen arvionsa mukaan satakunta ihmistä. 4 000 kiinnostuneen osallistujan letka on ollut silmiinpistävä näky.

Malinen on syntynyt Paakin kylässä vuonna 1998, joten tapahtuma on ollut osa hänen elämäänsä aina.

– Tapahtuma tuo yhteisöllisyyttä kyläläisten keskuuteen. Siihen valmistautuminen on sellaista yhteistä puuhastelua. Tapahtuma on siirtynyt loppiaisen tienoille, ja se on tarkoitettu kaikille, Malinen kertoo.

Yhteisöllisyyden kaipuusta on ollut viime vuosina paljon puhetta. Malisella on vinkkejä muillekin tahoille, jotka haluavat panostaa yhteishengen luomiseen:

– Kaikenlaisten tapahtumien järjestäminen yhdistää pientä porukkaa. Kannattaa olla itse innoissaan siitä mitä on järjestämässä, sillä olipa idea mikä hyvänsä, sitä voi jalostaa loputtomasti.

Paakin kylässä varaudutaan jo tulevaisuuteen.

– Tässä visioidaan jo tulevaisuutta ja suunnitellaan mitä uutta ihmisille voidaan tarjota seuraavaksi.

Majoituspalveluiden kehittämiseen Paakin kylä ei kuitenkaan ole vielä ryhtynyt.