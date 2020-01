Siihen nähden, kuinka vähän meillä sanotaan mitään, meillä puhutaan paljon siitä, mitä saa sanoa, kirjoittaa Jyrki Lehtola.

Viime aikoina sananvapauden ongelmia ovat nostaneet esille tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja oikeuskanslerin lisäksi jokainen kolumnisti, silakka, perussuomalainen, vihreä sekä pari keskustalaista, jotka luulivat, että nyt keskustellaan nautakarjasta.

Sananvapaus ei ole ehdoton vapaus, eikä siihen kuulu esim. kiihottaminen kansanryhmää vastaan, rikokseen yllyttäminen tai yksityisyyselämää loukkaavan tiedon levittäminen.

Tämän kertaisessa sananvapauskeskustelussa on kyse toisaalta siitä, että eikö listasta voisi poistaa tuon kansanryhmäkohdan, kun kyse on kuitenkin päästäni löytämäni tieteellisen tiedon levittämisestä eikä historiassa ole koskaan tapahtunut mitään ikävää sen seurauksena, että on vähän kiihoteltu kansanryhmävastaisiksi.

Toisella puolella kasvavat puolestaan näkemykset siitä, voisiko listaan liittää myös tyhmien ihmisten epäystävälliseen sävyyn ilmaistut väärät mielipiteet, joiden takia jouduin taas ottamaan viinin kanssa rauhoittavan, ja ne ovat pian loppu.

Sananvapaudesta ovat aina olleet huolissaan ne, jotka ovat saaneet olla eniten äänessä. Kun hipit alkoivat aikoinaan mölistä, konservatiivit huolestuivat, että onko tuo nyt sopiva tapa ilmaista itseään, kun voisi teititellä. Nyt kun hipit ovat äänessä, ne ovat tuohtuneita niistä, joilla on toisenlainen ääni, ja sen seurauksena sananvapauden puolustaja leimataan natsiksi, jonka ainoa kirja on Päivi Räsäsen kuvilla täytetty leikekirja.

Internetiä on tapana syyttää tästäkin. Lehden yleisönosaston toimittaja ei enää ole se, joka saa näyttää, millaisia olemme, ja nyt internet kertoo ikävästi, että osa meistä on sekaisia prinsessoja, ja osa suuttuu jo sanasta ”prinsessa”, koska se on sukupuolittamista, maalittamista, trollaamista ja onko vielä joku uusi sana, jota tässä voisi käyttää väärin.

Sananvapauskeskustelu on muuttumassa taisteluksi siitä, kenen herkkyys on kovaäänisin. Keskustelussa on oma rytminsä, jonka kiteytti vuoden 2016 Miss Suomi Karvisen Shirly Thaimaan lomaltaan.

Karvinen oli lomansa aikana julkaissut bikinikuvia itsestään Instagramissa. Karvisen seuraajat ylistivät Karvisen kuvia sekä kauneutta. Kun sana on vapaa, löytyi myös niitä, joiden elämä oli kehittynyt sellaiseksi, että ne halusivat ilmaista, mitkä olivat ne seikat, jotka saivat heidät pettymään Karvisen ulkonäköön.

Karvinen liittyi kritiikkiin tutustuttuaan sananvapauspohdiskelijoihin ja ihmetteli niitä, joilla on tarve arvostella ”kasvoja, rintoja, vartaloa, painoa, takapuolta, lihaksia”, ja siksi ”tänä vuonna toivoisin jokaisen löytävän rauhan itsestään ja löytävän hyvän olon sitä kautta eikä muita arvostelemalla”.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.