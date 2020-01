Pohjalaisyrityksen tilille siirrettiin ulkomailta 4 miljoonaa euroa – suomalaispankin nopea reagointi johti rahanpesuepäilyyn

Epäillyt ovat miehiä ja he ovat kotoisin Keski-Pohjanmaalta ja Etelä-Suomesta. Yksi epäillyistä on ulkomailla asuva Suomen kansalainen.

Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee miljoonien eurojen rahanpesua. Takaisin on saatu jo noin 3,5 miljoonaa euroa rikoshyötyä.

Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi kesän 2019 alussa alkaneet esitutkinnat, jotka ovat liittyneet keväällä ja kesällä 2019 tapahtuneisiin kahteen epäiltyyn törkeään rahanpesuun.

– Jutusta näkyy, miten rikollisuus on siirtynyt verkkoon. Siksi varoitamme yrittäjiä ja toivomme heiltä tarkkuutta, jutun tutkinnanjohtaja rikoskomisario Teuvo Nissilä Pohjanmaan poliisista kertoo Ilta-Sanomille.

Juttu on siirtynyt syyteharkintaan.

Euroopan mittakaavassa kyse huomattavista summista

Kyseessä on Suomen ja Euroopankin mittakaavassa huomattavasta rahamäärästä, yhteensä noin 4,3 miljoonasta eurosta, jotka oli saatu haltuun rikollisella toiminnalla ja siirretty ulkomailta suomalaisten yhtiöiden tileille rahanpesutarkoituksessa ja sieltä edelleen ulkomaisille tileille Eurooppaan ja Aasiaan.

Esitutkinnassa on selvitetty, että teoissa on ollut samoja tekijöitä. Molemmissa tapauksissa tekijät ovat saaneet rikoksen kohteena olevista ulkomaisista ja kotimaisista yhtiöistä tietoa, minkä perusteella yhtiöille on lähetetty sähköpostitse rahansiirtoon liittyvää tietoa ja näin saatu varat siirtymään virheellisesti väärille yhtiöille ja tileille.

– Pitää pidättäytyä ottamasta vastaan omalle tai yrityksen pankkitileille rahasuorituksia palkkiolupauksista. Varsinkin, jos rahan alkuperästä ei ole tietoa tai rahan lähettäjä ei muuten kykene luotettavalla tavalla antamaan selvitystä rahan laillisesta alkuperästä, Nissilä sanoo.

– Ennen kuin ottaa vastaan rahaa pankkitililleen, asiassa voi kääntyä aina oman pankin puoleen ja kysyä asiasta, hän muistuttaa.

Sähköpostiosoitteita käytetty hyväksi

Rikolliset ovat käyttäneet hyväkseen yritysten välistä luottamuksellista tietoa ja sähköpostiosoitteita, jotka näyttävät luotettavilta, mutta ovat rikollisten hallinnassa olevia.

Rikollisten lähettämät maksumääräykset on lähetetty sähköpostiosoitteista, joissa on pieni ero tavanomaiseen luotettavasta lähteestä lähetettyyn sähköpostiin ja tämä on tullut esille rikoksen kohteena oleville yrityksille vasta tapahtuman jälkeen.

Keski-Pohjanmaalla toimivan yrityksen tapaus herätti

Ensimmäinen tapaus tuli ilmi kesäkuussa 2019 kun Keski-Pohjanmaalla toimivan yrityksen tilille siirrettiin ulkomailta toimivan yrityksen tililtä 4 miljoonaa euroa. Osa yrityksen varoista ennätettiin jo siirtämään seuraavana päivänä ulkomaisille tileille, mutta poliisin ja pankin nopealla toiminnalla varoista saatiin takavarikoitua noin 3,5 miljoonaa euroa.

Toinen tapaus tuli esille ensimmäisen jutun tutkinnan yhteydessä. Asiassa on kyseessä Helsinkiin rekisteröity yritys, minkä tilille oli vastaavanlaisella rikollisella toiminnalla saatu siirretyksi noin 309 000 euroa. Yhtiön tililtä varat siirrettiin kokonaisuudessaan edelleen ulkomaisille tileille jo samana päivänä, kuin ne siirtyivät Suomalaisen yhtiön tilille.

Ennen epäiltyjä rahanpesutarkoituksessa tehtyjä rahasiirtoja Suomesta oli hankittu yrityksiä, joita voitaisiin käyttää rahojen siirrossa ulkomailta. Suomalaisten yhtiöiden omistajille oli annettu tietoa, että rahansiirrot olisivat laillisia ja rahat olisivat peräisin ulkomailla saaduista mm. pelivoitoista.

Rahan vastaanottamisista luvattiin palkkiot ja sitä vastaan yhtiöiden omistajat luovuttivat yhtiön verkkopankkitunnukset rahansiirtoja varten. Esitutkinnassa selvitettiin, että molemmissa tapauksissa varat saatiin haltuun ulkomailla rikollisella menettelyllä. Asiasta seurasi epäily rahanpesusta, kun varoja siirrettiin ja otettiin vastaan Suomessa.

Useita epäiltyjä ja osa vangittu

Teoissa on useita epäiltyjä, jotka ovat olleet pidätettynä ja osa vangittuna. Yksi teoista epäilty henkilö on edelleen vangittuna, jonka epäillään hankkineen suomalaisia yrityksiä ja pankkitilejä sekä verkkopankkitunnuksia rahanpesutarkoitusta varten. Epäillyt ovat miehiä ja kotoisin Keski-Pohjanmaalta, Etelä-Suomesta. Yksi heistä on ulkomailla asuva Suomen kansalainen.

Suomalaisen pankin nopea reagointi ja ilmoitus poliisille epäilyttävästä rahasiirrosta oli merkittävä, koska sen perusteella saatiin tutkinta nopeasti käyntiin ja poliisi pääsi rahavaroihin kiinni. Tämän ansiosta rikoksen vahinkoja voitiin minimoida.

Juttujen tutkinnassa on tehty paljon kansainvälistä yhteistyötä poliisi- ja oikeusviranomaisten kanssa. Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikön lisäksi tutkintaan on osallistunut keskusrikospoliisi.

Poliisi muistuttaa yrityksiä sähköpostiliikenteen turvallisesta käytöstä, varsinkin kun ne sisältävät maksu-, raha- ja muita vastaavia tietoja. Kannattaa tarkistaa sähköpostin lähettäjän sähköpostiosoite ja varmistaa sen takana oleva henkilö, vaikka osoite näyttäisi oikealta.