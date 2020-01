Janne ”Nacci” Tranberg tunnustaa verorikokset – voi tuoda tuntuvan lievennyksen rangaistukseen

Kaksi vuotta pakoillut entinen jengipomo myöntää 18 syytettä, joista valtaosa koskee törkeitä veropetoksia.

Entinen Cannonball -jengin johtohahmo Janne ”Nacci” Tranberg tunnustaa Helsingin käräjäoikeudessa mittavat verorikokset, jotka olivat yksi syy hänen etsintäkuulutukseensa liki kahden vuoden pakomatkan aikana.

Helsingin käräjäoikeuden turvasalissa alkoi torstaina tunnustamisoikeudenkäynti. Se koskee Tranbergin osuutta Cannonballiin liittyvässä yli miljoonan euron veropetosvyyhdissä.

Aluesyyttäjä Johanna Hakanen vaatii Tranbergille rangaistusta yhteensä 18 rikoksesta. Niistä valtaosa on vuosina 2014-2016 tehtyjä törkeitä veropetoksia.

– Teot on tehty osana Cannonballin toimintaa, Hakanen sanoi oikeudessa.

Tunnustamalla voi saada tuntuvankin lievennyksen rangaistukseen. Tunnustusmenettelyä ei voi käyttää kaikissa rikoksissa, esimerkiksi henkeen tai terveyteen kohdistuvissa.

Tranbergin tunnustus koskee vain hänen omaa menettelyään, se ei koske muita syytettyjä. Syytelistalle kuuluu 15 törkeää veropetosta, törkeä petos, rahanpesu ja avunanto veropetokseen.

Alun perin ennen pakomatkaa syytekohtia kerrottiin olleen yli 20, mutta määrä on tuosta hieman laskenut. Kyse voi olla lievempien rikosnimikkeiden vanhentumisesta tai syytteiden täsmentymisestä.

Oikeuden puheenjohtaja ei sallinut kuvaamista turvasalissa. Tranberg on poistattanut pakomatkansa aikana kasvotatuointejaan. Salin etuosassa avustajansa Heidi Arlesin kanssa istuvan Tranbergin niska ja päälaki ovat kuitenkin yhä vahvasti tatuoituja.

Turvasalissa on kolme Rikosseuraamuslaitoksen vartijaa, mutta poliiseja ei ole paikalla. IS:n tietojen mukaan istunnon pitäminen turvasalissa liittyy pitkälti Tranbergin yhteydenpitorajoituksiin. Hän on epäiltynä ja tutkintavankina isossa huume- ja dopingrikosjutussa, joka on tulossa käräjille vasta myöhemmin tänä vuonna.

Tranberg ei ole vielä ollut äänessä oikeussalissa, eikä virallista tunnustusta ole vielä kuultu. Syyttäjä käy vielä läpi joitakin kirjallisia todisteita.

Koska kyseessä on tunnustamisoikeudenkäynti, käsittely on kuitenkin huomattavasti kevyempi kuin normaalisti rikosjutuissa. Tästä kertoo jo se, että laajan syytenivaskan käsittelylle on varattu vain kaksi tuntia aikaa.

Koko vyyhdessä on jo aiemmin jaettu tuomioita useille syytetyille. Joidenkin epäiltyjen osalta käsittely on yhä kesken.