Ruusumurhaaja ehti olla kateissa noin 10 tuntia – poliisi: ”ilmeisesti ei pidetty vaarallisena”

Poliisi ei kertonut aran, pelokkaan ja hätäisesti kävelevän miehen rankasta rikostaustasta.

Poliisi luonnehti Pirkanmaalla eilen aamupäivällä kadonnutta miestä hätäisesti lyhyin askelin käveleväksi, araksi ja pelokkaaksi. 37-vuotias mies ehti olla kateissa noin 10 tuntia, kunnes hänet illansuussa löydettiin. Poliisi julkaisi hänestä ensin kasvokuvan, tuntomerkit ja nimen, mutta pyysi jo muutamaa minuuttia myöhemmin, ettei nimeä julkaistaisi.

Poliisi ei kertonut tiedotteessa miehen taustasta, siitä, että hän oli syyllistynyt vasaralla tehtyyn murhaan. Mies murhasi itseään yli 20 vuotta vanhemman naisen Tampereella heinäkuussa 2011. Hän ilmaantui naisen asunnolle kassissaan yksi ruusu, vasara ja kolme puukkoa. Tekonsa jälkeen mies soitti itse hätäkeskukseen ja kertoi : ”Olen tappanut toisen ihmisen vasaralla.”

Miehen murhataustasta kertoi ensin Iltalehti.

Uhrin omainen oli tunnistanut miehen poliisin julkaisemasta kuvasta myös MTV:lle.

Miksi poliisi ei kertonut katoamisilmoituksessa miehen taustasta, murhatuomiosta?

– Tästä asiasta ei voi lausua enempää, näin on käynyt ja herra on kiinni. En pysty tuohon ottamaan kantaa, koska en ole itse ilmoitusta laatinut. Sen on laatinut Ossi Kaario eilen ja minä vastailen puhelimeen, kun hän ei pysty, Kinnunen sanoi.

Rikoskomisario Kaario on matkoilla.

Onko sillä jotakin merkitystä, että hän oli tekohetkellä syyntakeeton?

– Sinulla on juuri sama asia huulilla, ymmärrät, miksi poliisi ei voi tästä asiasta tiedottaa, koska emme voi tiedottaa ihmisen terveydentilasta mitään.

Kinnusen mukaan tällaisessa tapauksessa poliisi ei voi tiedottaa sitä edes, että henkilöllä on murhatuomio taustalla.

– Se on eri asia, jos henkilö lähtee vankilasta, mutta sitten puhutaan jo toisenlaisesta ihmisestä. Emme voi lähteä ihmisen yksityisyyttä loukkaamaan ja kertomaan hänen menneisyydestään mitään. Hän on meille kadonnut henkilö. Hän on kuitenkin päässyt siellä pois, en voi ottaa siihen kantaa, onko vaarallinen vai ei. Lääkärit tekevät sen arvion. Ilmeisesti ei pidetty vaarallisena, rikosylikomisario Jari Kinnunen sanoi.

49-vuotiaan naisen murhasta on aiemmin uutisoinut Aamulehti. Lehden mukaan naisen ja miehen välillä oli lyhyt suhde, jota mies itsekin kuvasi esitutkinnassa yksipuoliseksi ihastumiseksi.

Tekohetkellä 28-vuotias mies ei lakannut ottamasta yhteyttä naiseen tämän pyynnöistä huolimatta. Nainen löysi uuden ihmissuhteen. Hän kertoi 28-vuotiaalle tapahtumailtana, ettei aio aloittaa seurustelusuhdetta miehen kanssa ja lähetti tekstiviestejä uudelle miesystävälleen. Mustasukkainen ja omistushaluinen mies murhasi naisen. Hän kertoi, ettei hän ollut koskaan seurustellut naisten kanssa ja ettei hänellä ollut ystäviä.

– Ettei sitten muutkaan häntä saa, jos en minäkään, mies sanoi kuulustelussa Aamulehden mukaan.

Vankilan sijasta mies joutui syyntakeettomana pakkohoitoon.