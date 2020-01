Tutkinnanjohtaja: Epäilty myöntänyt hankkiutuneensa Milla Arosen ruumiista eroon

On mahdollista, että tutkinnan aikana epäilty on poliisin mukana näyttämässä, minne vei ruumiin.

Milla Arosen, 21, murhasta epäilty myönsi esitutkinnan loppulausuntovaiheessa aiheuttaneensa entisen seurustelukumppaninsa kuoleman. Aiemmissa kuulusteluissa mies oli koko ajan kiistänyt asian. Epäilty on syntynyt 1995.

– Me olemme saaneet epäillyn selvityksen ajelusta ja siitä, että hän on aiheuttanut yön aikana Milla Arosen kuoleman ja hän on hankkiutunut sen jälkeen Milla Arosen ruumiista eroon, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jarkko Toivonen keskusrikospoliisista kertoi.

Esitutkinnan loppumetreillä saatu tunnustus käynnisti tutkinnan uuden vaiheen.

Poliisi on etsinyt viimeksi viime viikolla Milla Arosen ruumiista. Talvi ei ole pysäyttänyt etsintöjä, vaan niitä on ollut viikoittain. Poliisi etsii ruumista Toivosen mukaan sekä maastosta että vesistöstä. Ruumista on etsitty Someron, Somerniemen ja Oinasjärven alueilla.

– Epäillyn kertomuksen myötä meille on tullut selvitystä myöskin tapahtumapaikoista ja se, mistä etsitään on tämän johdosta tarkentunut. Milla Arosta ei ole tästäkään huolimatta vielä löydetty, Toivonen sanoi.

Onko mahdollista, että poliisi ottaa epäillyn mukaan etsintöihin näyttämään paikkoja?

– Juu, kyllä me kaikki tutkinnan menetelmät mitä on käytettävissä niin käytämme. Teemme voitavamme, että saamme lopullisen selvyyden, missä Milla on ja mitä hänelle on tapahtunut. Siihen totuuteen me pyrimme ja toivottavasti siihen mahdollisimman tarkkaan pääsemme.

Miksi epäilty on aiheuttanut entisen seurustelukumppaninsa kuoleman?

– Motiivi on vielä selvittelyn alla. Sitä tarkennetaan. Taloudellisen hyödyn tavoittelu on koko ajan ollut tutkinnassa. Epäilty on saanut haltuunsa Milla Arosen verkkopankkitunnukset, tehnyt pikavippejä ja ohjannut rahoja tälle tilille, jonne hänellä oli pääsy verkkopankkitunnusten kautta. Hänellä oli myös Arosen pankkikortti, jolla hän yritti nostaa rahaa. Näitä selvitämme motiivin yhteydessä.

Onko hän aikaisemmin uhkaillut tai käyttäytynyt väkivaltaisesti Milla Arosta kohtaan?

– Tätä en esitutkinnan tässä vaiheessa kommentoi.

Arosen epäillään joutuneen surmatuksi viime kesäkuun 8.-9. välisenä yönä. Ruumis on ollut kateissa jo reilut puoli vuotta, mikä vaikeuttaa Toivosen mukaan tutkintaa.

– Kuolemansyyn selvittäminen on vaikeampaa, mitä kauemmin aikaa kuluu. Mitä enemmän aikaa kuluu sitä kauemmas totuus karkaa. Me yritämme kuroa sitä kiinni.

Onko Milla Aronen ollut vapaaehtoisesti autossa?

– Tämä on yhä selvittelyssä, Toivonen kommentoi.

Arosen matkapuhelimen tiedot päättyvät Someron keskustaan 9. kesäkuuta kello 8 aamulla.

Hän suoritti varusmiespalvelusta Porin prikaatissa Säkylässä.