Lumenauraaja Kai, 49 kärsii leudosta talvesta – Yritykselle kymmenien tuhansien eurojen menetykset: ”Olisi pitänyt pistää kesällä enemmän sukanvarteen”

Leuto talvi on vaikuttanut monen yrittäjän töihin ja tienesteihin.

Eteläisessä Suomessa on ollut poikkeuksellisen leuto ja vähäluminen alkutalvi. Osalle yrittäjistä lämmin talvi on tervetullut, toisille leudon talven vaikutukset näkyvät mattina kukkarossa.

Kouvolassa Kauha ja kuoppa -yrityksen työkonekuljettaja Kai Nuotio tekee tammikuisena tiistaipäivänä sellaisia töitä, joita yleensä tehdään kesällä.

Normaalisti tähän aikaan vuodesta yrityksen pyöräkuormaaja on valjastettu pääasiassa lumenauraushommiin, vaan ei tänä talvena. Tänään kuormaaja sai lumen sijasta lastata sepeliä peräkärryyn.

– Tänä talvena on päässyt kokonaista kaksi kertaa auraamaan, Nuotio harmittelee.

Yrittäjä Kai Nuotio odottelee lumisateita Kouvolan Kuusankoskella.

Pienelle, kahden miehen yritykselle leuto ja lumeton talvi on kaikkea muuta kuin tervetullut.

– Jos sitä elantonsa puolesta ajattelee, niin kyllähän tällaisia leutoja talvia vihaa tosi paljon. Tämä talvi on ollut kyllä synkkä sekä rahallisesti että muutenkin, Nuotio sanoo.

– Tämä talven tulo vaan venyy ja venyy kokoajan eteenpäin, kohta ei ole varmaan talvea täällä etelämpänä ollenkaan. Eihän tästä kovin paljon pohjoisempaan tarvitse mennä, kun on lunta ihan mukavasti. Jossakin tuossa vähän meidän pohjoispuolella se lumiraja menee ikävästi.

Kai Nuotio

Nuotion mukaan normaalitalven tienesteistä jäädään tänä vuonna jopa useita kymmeniä tuhansia euroja.

– Jos normaalisti käymme auraamassa pari kertaa kuukaudessa, niin kuukaudessa saattaa tienata lähemmäs kymppitonnin. Nyt emme ole tienanneet puoliakaan siitä koko talvena. Kyllä tästä tulee firmalle takkiin ainakin joku 30 000 euroa. Sitä yritetään paikkailla sillä, että tehdään näitä kesähommia talvella.

– Olisi pitänyt pistää kesällä enemmän sukan varteen, henkilökohtaisesti tuhansia euroja vähemmän tienaava Nuotio sanoo.

Eteläisen Suomen lumeton talvi on näkynyt myös 250 hengen yrityksessä Kattotutka Oy:ssä.

– Leuto talvi on meidän näkökulmasta tosi hyvä asia. Kun katot ovat sulat, pystymme jatkamaan kautta pidemmälle ja tekemään normaaleja kattokorjaushommia ja huoltohommia. Se on ihan positiivista, kertoo Kattotutka Oy:n Helsingin aluepäällikkö Matti Lindgren.

Asentaja Juuso Salmela tutkii vuotanutta läpivientiä tiilikatolla.

Viime talvena Kattotutka Oy teki Helsingissä lumenpudotuksia päivittäin tammikuun alusta helmikuun loppuun. Kiivaimpaan aikaan lumenpudotushommissa oli 150 yrityksen työntekijää.

– Tänä talvena emme ole pääkaupunkiseudulla pudottaneet lunta katoilta yhtenäkään päivänä, Lindgren sanoo.

Yrityksen lumenpudottajat eivät suinkaan ole jääneet leudon talven takia toimettomiksi, vaan he ovat keskittyneet muihin asennus- ja huoltotöihin.

– Tänä talvena on ollut normaaliin talveen verrattuna aika paljon vesivuotoja, kun on tullut paljon sateita ja katot ovat vuotaneet. Näitä korjaustöitä pystytään tekemään heti, koska lumi ei ole haittaamassa töitä, Lindgren kertoo.

Lumen puutteen takia myös esimerkiksi vesikouruja pystytään puhdistamaan pidempään kuin kylminä talvina.

– Normaalisti vesikourujen puhdistukset joudutaan lopettamaan marraskuussa tai joulukuun alussa, mutta nyt myös puhdistustöitä pystytään jatkamaan samaan tapaan kuin kesällä ja syksyllä.

Leuto talvi näkyy myös tulevan kesän remonttiaikatauluissa.

– Normaalina talvena tarkastustyöt saadaan käynnistettyä vasta maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa. Tällä hetkellä kattoja tarkastuttavat asiakkaat pääsevät siis suunnittelemaan tulevan kesän remontteja jo muutamaa kuukautta normaalia aikaisemmin. Tämä on hyvin poikkeuksellista, kertoo Lindgren.

Kiteen Suksitehtaalla valmistetaan kotimaisia Karhun, Järvisen ja Yokon suksia. Eteläisen Suomen laduilla ei hiihtäjiä ole alkutalven aikana juuri näkynyt ja tämä heijastuu väistämättä myös suksitehtaan arkeen.

– Kyllä se tietysti sillä tavalla on näkynyt, että isommilta vähittäismyyjiltä ei ole alkanut tulla täydennystilauksia. Kun ruuhka-Suomi on lumeton, niin kyllä se selvää on, että se talviurheiluvälineiden myyntiä vähentää, kertoo Kiteen Suksitehtaan toimitusjohtaja, ex-hiihtäjämenestys Harri Kirvesniemi.

Jouluun asti suksitehdas toimittaa vähittäismyyjille ennakkotilauksia, sen jälkeen kaupat tilaavat täydennystä, jos tarvetta on. Kiteen Suksitehtaalla täydennystilausten osuus on koko talven myynnistä merkittävä, noin 40 prosenttia.

– Kyllähän se pienentää merkittävästi täydennystilausten osuutta, jos leuto talvi jatkuu. Vielä on kuitenkin aika paljon pelastettavissa, jos talvi alkaisi tulla myös eteläiseen Suomeen, Kirvesniemi sanoo.

– Kyllä tämä on hyvin haasteellinen tilanne kaikille maastohiihtoalan toimijoille.

Kirvesniemen mukaan hankalaa tilannetta helpottaa se, että Kiteen Suksitehtaan vienti on lähtenyt parempaan suuntaan ja on sillä tavalla tasoittanut tilannetta. Tehtaalla varaudutaan silti leudon talven aiheuttamiin haasteisiin.

– Kyllä tässä joutuu varmasti talven edetessä katsomaan, mihin suuntaan hommat alkavat kääntyä. Onneksi meillä on hyvä ja joustava porukka, että pystymme tekemään nopeallakin aikataululla ratkaisuja, jos tarvitsee esimerkiksi ajaa tuotantoa välillä alas.

Leuto talvi ei herätä talviurheilun rakastajassa positiivisia sanoja.

– Leuto talvi on kaikessa suhteessa epämukava. Normaalit talviset olosuhteet olisivat esimerkiksi ulkoilun kannalta huomattavasti otollisemmat kuin tällaiset pimeät, synkät ja vesisateiset kelit. Tietysti se on asia, mihin emme pysty vaikuttamaan, Kirvesniemi toteaa.