Pääkaupunkiseudun hiihtäjät lykkivät lyhyitä ensilumenlatuja ja varailevat Lapin-matkoja.

Vähäluminen alkutalvi on ollut erityisen raskas aktiivisille hiihtäjille. Yhtälö on selkeä. Kun lunta on vähän, suurin osa latuverkosta on hiihtokelvottomassa kunnossa.

Yllä olevalla videolla pääkaupunkiseudun hiihtäjät kertovat rehellisen mielipiteensä alkutalvesta.

Pääkaupunkiseudulla hiihtopaikkoja on ollut alkutalven aikana tarjolla vain muutama, ja ladut ovat lyhyitä. Espoon Oittaalla ensilumenladulla on tiistaina aamupäivällä mittaa 1,4 kilometriä. Lähtöpaikalle kulkee vihreä tekonurmipolku, sillä mutaiseksi vesittynyt hiekkatie on lätäköiden täplittämä.

Hiihtäjät ovat selkeästi löytäneet pääkaupunkiseudun surullisen talven latuhelmen. Pysäköintialue on täynnä autoja, vaikka lämpömittarissa hehkuu punaisilla valoilla lukema +5.

Helsingin Paloheinässä kulkeva puolen kilometrin ladunpätkä erottuu selvästi lumettomassa maisemassa.

Espoolainen Anja Salakari on juuri lopettelemassa päivän hiihtolenkkiään. Aikaa ladulla on kulunut yli neljä tuntia.

– Tänään tuli täyteen 32 kilometriä. Latu ei ollut kovin luistava. Viime vuonna, kun oli luistava latu, niin meni kolmessa tunnissa 31 kilometriä.

Talvesta Salakarilla on selkeä mielipide.

– Odotan kovasti sitä talvea. Se ei ole vielä alkanut. Onneksi Espoo hoitaa Oikkaalla tämän näin hyvin. En matkustanut viime vuonna mihinkään ja siitäkin huolimatta tuli 2 160 kilometriä täyteen. Nyt pitää kiriä, jos meinaa yltää siihen.

Helsinkiläinen Ilkka Räisänen osaa nauttia tammikuun harvoista hiihtomahdollisuuksista, vaikka latukilometrejä saisi olla enemmänkin.

– Latu on olosuhteisiin nähden tyydyttävä. Kävin nyt ensimmäistä kertaa hiihtämässä tänä talvena. Latu oli siihen ihan riittävä: ei ollut liikaa hiekkaa tai roskaa. Pitoa puuttuu aina, luiston saa helposti.

Viime talven lumia Räisänen muistelee lähes haikeasti.

– Tämä on surkea talvi viime vuoteen verrattuna. Viime talvena pystyi menemään toiselle puolelle tietä ja lähtemään Solvallaan tai Pirttimäkeen. Latuja oli satoja kilometrejä. Nyt on tämä puolitoista kilometriä.

Ladulla liikkuu hiihtäjiä laidasta laitaan, verkkaiseen tahtiin lykkiviä ulkoilijoita, kuntoilijoita ja selkeitä aktiivihiihtäjiä.

Matti Uusitupa Helsingistä on ehtinyt hiihtää matkamittariin tällä kaudella noin 350 kilometriä. Hän etsii surkeaan lumitilanteeseen apua Lapista.

– Ylläkselle mennään viikolla 12. Ja mahdollisesti lumileiri ennen sitä Vuokatissa.

Oittaan latu on tammikuun alkupäivinä ”märkä ja liippanen”, arvioi Uusitupa.

– Otin siksi luistelusukset. Aloitin kauden Kivikossa hallissa ja nyt olen käynyt täällä Oittaalla.

Myös espoolainen Markku Karikoski toteaa Oittaan ensilumenladun märäksi ja liukkaaksi, mutta hiihtolenkki on onnistunut silti mukavasti.

– Joku sanoi, että Vantaalla ja Paloheinässä on myös latuja. Pitäisi varmaan ajaa Lahteen. Tai katsotaan, jos innostun lähtemään Lappiin.

Tosiaan, Helsingin Paloheinässä ensilumenlatua on tarjolla 500 metrin pätkä. Kun reitin hiihtää edestakaisin, lenkille saa mittaa kilometrin verran.

Paloheinän latu pistää maisemassa selvästi silmään. Se kulkee metsän laidassa, ja ympärillä erottuu vihertävä ruohokenttä.

Helsinkiläinen aktiivihiihtäjä Osmo Perkamo hiihtää kohti lähtöpaikkaa ja pysähtyy. Hän on osallistunut muun muassa 43 kertaa Kalevan Kierrokseen, eikä tämä vuosi ole poikkeus. Harjoituskilometrejä on nyt kerättävä.

– Latu on ihan kiitettävä. Se on ollut huonompikin, mutta nyt on laitettu lisää lunta. Talvi on ollut aika kehno, pimeä ja vähäluminen. Kyllä se muuten menettelee. Pakko sitä on sietää. Positiivisella mielellä mennään ja tästä vähästäkin nauttien.

Pistäydymme vielä lopuksi Vantaan Hakunilassa, jossa on tarkoitus järjestää hiihdon Suomen Cupin osakilpailu 14.–15. tammikuuta. Urheilupuistoa kiertää muutama hiihtäjä, ja kentän päätyyn on kasattu lunta.

Lumitykit seisovat kasojen takana odottelemassa pakkasöitä samaan aikaan, kun rekkakuormallinen lunta läjähtää täydentämään hupenevaa lumikasaa.

Oittaan latu osoittautui märäksi ja liukkaaksi, mutta ajoi asiansa, Markku Karikoski arvioi.

Espoon Oittaan ladun ympärillä lunta ei juuri ole. Latu on alle puolitoista kilometriä pitkä.

Osmo Perkamo mittaa kuntonsa tänä vuonna Kalevan Kierroksella. Huonoa talvea on yksinkertaisesti pakko sietää.

Kuluvan talven surkea lumitilanne vetää mielen matalaksi, kun tilannetta vertaa viime talveen. Ilkka Räisänen oli kuitenkin tyytyväinen Oittaan latuun.

Anja Salakari vietti Oittaan 1,4 kilometrin ladulla koko aamupäivän. Hiihdon lisäksi hän harrastaa lentopalloa ja pyöräilyä.

Matti Uusitupa aikoo lähteä Ylläkselle hiihtämään. Kuluvalle talvelle ei irtoa kehuja.