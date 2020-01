Finnairin koneeseen tuli vika: 332 suomalaista jäi jumiin Karibialle – iso osa yöpyi lentokentällä

Juuri nyt

Lentokoneeseen tulleen teknisen vian vuoksi paluulento Dominikaanisesta tasavallasta Suomeen myöhästyy vuorokaudella.

Finnairin lennon piti alunperin lähteä Puerto Platan lentokentältä Dominikaanisesta tasavallasta kohti Suomea maanantai-iltana kello 23.05. Koneen hydrauliikassa ilmeni kuitenkin tekninen vika, jonka vuoksi 332 ihmisen kotiinpaluu myöhästyy vuorokaudella. Korvaavan lennon on määrä lähteä tiistai-iltana kello 23.05 paikallista aikaa.

– Olemme todella pahoillamme teknisen vian aiheuttamasta vaivasta ja viiveestä, sanoo Finnairin viestintäpäällikkö Manti Väätäinen-Pereira.

Helsinki-Vantaalta lähti tänään toinen Finnairin lentokone hakemaan Puerto Plataan jääneitä matkustajia. Samassa koneessa Dominikaaniseen tasavaltaan kuljetetaan varaosia ja mekaanikoita, jotka korjaavat toiseen koneeseen tulleen vian.

– Osalle matkustajista on saatu järjestettyä hotellimajoitus, mutta osa on valitettavasti joutunut jäämään lentoasemalle. Viivästyminen ja tekninen vika ovat tulleet yöaikaan ja hotellimajoitus on ollut hankala saada kaikille. Hotellikapasiteetti on Puerto Platassa täynnä. Siellä on korkea sesonki. Olemme todella pahoillamme tästä tilanteesta, viestintäpäällikkö sanoo.

Viestintäpäällikön mukaan lentokentälle jääneille matkustajille on annettu vouchereita ja matkustamohenkilökunta on hakenut lentokoneesta kaikki vedet ja virvokkeet asiakkaille. Väätäisen-Pereiran mukaan noin puolet maahan jääneistä matkustajista on Aurinkomatkojen asiakkaita. Heistä suurin osa on päässyt hotelliin.

– He eivät ole välttämättä päässeet samaan hotelliin, jossa ovat olleet matkan ajan, mutta johonkin korvaavaan majoitukseen. Nyt tuli valitettavasti aika pitkä viive.

