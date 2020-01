Katso itse: näin valkoinen Helsinki oli 2017 ja 2019 – ”Pysyvä lumipeite olisi pitänyt tulla jo”

Keskilämpötila Suomessa on ollut nyt 3–6 astetta tavanomaista korkeampi.

Kuvat paljastavat, miten erilaiselta Helsingin talvi voi näyttää vuodesta riippuen. Tammikuussa 2017 ja 2019 pääkaupungin peitti lumivaippa. 2018 oli pukeuduttava lämpimään toppatakkiin. Mutta 7. tammikuuta 2020 lumi ja talvi loistavat poissaoloaan.

– Helsingissä periaatteessa pysyvä lumipeite olisi pitänyt tulla jo, Ilmatieteen laitoksen Ilmastopalvelun Jari Tuovinen sanoo, ja tarkastaa Kaisaniemen mittauspisteen tietoja.

Vuoden viimeisenä päivänä 31. joulukuuta pitäisi olla keskimäärin 12 senttiä lunta. Ainakin jos tarkastelee 1981–2010 vertailujaksoa, Tuovinen kertoo.

– Helsingin talvet voivat olla hyvinkin vaihtelevia. Kaikkein tyypillisimpiä on se, että jossain vaiheessa marras-joulukuuta lumi on käynyt jo maassa jonkin aikaa. Sitten on tullut lauha jakso, ja lumi sulaa pois. Kylmä matalapaine on myöhemmin tuonut lumet takaisin.

Tilastoista selviää, että pysyvä lumipeite leijailee pääkaupunkiseudulle tyypillisimmillään ennen 5. tammikuuta.

– Keskilämpötila Suomessa oli nyt 3–6 astetta tavanomaista korkeampi, mikä yleensä toistuu keskimäärin kerran 10–30 vuodessa. Tämä on harvinaista, mutta ei poikkeuksellista, Tuovinen summaa.

Mutta on Helsingissä ollut aiemminkin yhtä lumetonta, esimerkiksi 2007–2008 talvella. Silloin jopa pohjoisessa oli vähemmän lunta. Talven kylmin jakso sijoittui helmi-maaliskuuhun ja kesti alle kuukauden.

Kainuussa on lunta keskimääräistä enemmän

Kainuussa on parhaillaan aivan erilainen lumitilanne kuin Helsingissä. Lunta on ollut tänä vuonna keskimääräistä enemmän. Parhaillaan Puolanka-Paljakan asemalla on 71 senttiä.

– Viime vuonna samaan aikaan oli 44 senttiä, Tuovinen vertaa.

Pysyvä lumipeite laskeutui Kainuuseen tänä talvena 27. lokakuuta.

IS kokosi muutaman kuvaparin, joissa voit vertailla lumitilannetta tammikuun alussa tänä vuonna ja aiempina vuosina.

Vanhat kuvat ovat eri vuosilta tammikuun alkupuolelta. Tämän vuoden kuvat on kuvattu 7.1.2020

Ylläolevassa kuvaparissa kuvat Elielinaukiolta vuonna 2017 ja 2020.

Tässä kuvaparissa kuvat Rautatieaseman raiteilta vuosilta 2017 ja 2020.

Kuvapari Kaivokadulta Helsingistä vuodelta 2019 ja 2020.

Tähtitorninmäki kylpi lumessa talvella 2019, tänä talvena maa on musta.

Ateneumin eteen oli saatu lumikinokset viime talvena, tänä talvena puolestaan lumiauroille ei ole ollut tarvetta.

